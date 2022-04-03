單日呈報多111人死　病死率攀至0.69%　38歲女在家暈倒送院後離世

本港疫情稍見緩和，今日（3日）單日新增約3,709宗個案，但本港單日再增加111宗死亡個案，即累計死亡個案增至7,959宗，病死率為0.69%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，其一名死者較年輕，涉及一名38歲女士，有心血管病歷史及患有甲狀腺亢奮，當日在家中被發現暈倒，送院搶救後死亡，將交由死因庭跟進。



▼4月3日掃墓人流▼



+ 8

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，醫管局今日再呈報111宗檢測呈陽性的死亡個案，即累計死亡個案有7,959宗，當中包括3238女及4721男，年齡介乎11個月 至112 歲，中位數為86歲，當中8人是18歲以下，另有逾96%是60歲以上長者，而院友則佔55%。

張重申，無打針人士的死亡率較高，達3.19%；接種了一劑或兩劑為0.94%和0.14%；而三針則達0.03%。

▼4月2日 林鄭落區派發防疫服務包▼



+ 4

有死者曾接種三針 腦內嚴重出血

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今日零時零分，過去24小時，共有96名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別是49男47女，年齡介乎43至109歲。

何又指，當中51人來自院舍，有 59 人無任何打針紀錄，另有28人及8人接種了一針及兩針，亦有1人接種了三劑，有90人是65歲以上長者。另外，有四位離世病人較年輕，他們均有癌症或免疫力系統嚴重問題，年齡介乎43至58歲。

被問及曾接種三針的死亡個案，何婉霞稱涉及一名56歲男士，屬於滯後通報個案，病人的腦部及口水腺均有腫瘤，同時患有糖尿病。她透露，病人當初因有一邊身無法動彈而入院，經電腦掃描後，發現腦內有嚴重出血，而檢測後亦發現對新冠病毒呈陽性。

她指，個案將交由專家委員會檢視，但由於他腦部曾嚴重出血，故估計與腦出血關係較大。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（右）表示，一名死者曾接種三劑疫苗，但初步估計與腦出血關係較大，將交由專家檢視。

38歲女士在家暈倒 搶救後死亡

何婉霞亦指，由於數據滯後，在3月1日至4月1日期間，共有15人離世未公佈，涉及12男3女，年齡介乎38至99歲。其中一人較年輕，涉38歲女士，有心血管病歷史及患有甲狀腺亢奮，當日在家中被發現暈倒，送院搶救後死亡，將交由死因庭跟進。

何指出，該名死者曾接種兩劑疫苗，當中在12月30日打第二針。當時家人發現她暈倒家中，於3月1日下午被送往急症室，救護到場曾急救，送急症室繼續施行心肺復甦，惟最終不幸過世。