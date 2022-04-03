新冠病毒口服藥療效顯著　疫苗配合藥物隔離陰霾漸飄遠

新冠病毒全球肆虐，過百萬人因此失去生命，病毒帶來惶恐與悲傷。隨著疫苗出現，繼而口服藥物硏發成功，抗撃這種病毒毋疑又走出關鍵一步。

抗新冠病毒病的口服藥物最近正式在本港應用。雖然時間不長，但臨床數據顯示，二千名輕至中度具高風險患者服用其中一種藥物後，已見到一定療效，明顯可以抑制病毒繁殖，但治療過程中也可能出現一些副作用，如作嘔或血壓高。

撰文：醫善同行醫學顧問、醫院藥劑師會會長崔俊明



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



其中一種口服藥可以處方給十二歲或以上患者服用，針對輕至中度患者，藥物可抑制患者體內的病毒大量繁殖，從而減低惡化為重症的機會。惟由於重症患者體內經已繁殖大量病毒，藥物在此情況下作用不大。

口服藥物可以控制病毒繁殖，但不可以徹底消滅病毒。要令病人完全康復，病人仍然需要倚靠自己的抵抗力；又或接種疫苗所產生的抗體去戰勝病毒。

口服藥物的療程為五天，臨床經驗見到患者服用藥物三天後，病情已改善，故目前為患者處方一個療程亦已足夠。

醫院藥劑師會會長崔俊明。（資料圖片）

或許有人會說，如果將這種口服藥物普及在市面購買，便可以令市民更安心。完全理解這個心聲，但需要考慮的是這種口服藥物太容易買到，亦會更大機會出現濫用情況。就如抗生素，濫用會容易出現抗藥性，結果令療效大打折扣。現時藥廠的口服藥物只會分發各國政府統一使用。

病毒會不斷演變，藥物研究也不能絲毫放鬆步伐。藥廠仍在硏發口服藥物的新方向，例如可以給予即使沒有高風險的患者服用，更全方位地對抗新冠病毒。

疫苗幫助我們預防，口服藥物直接對抗病毒，兩者互補之餘，我們也必須有一定的個人抵抗力，才可面對新冠病毒侵襲，封關隔離最終也會成為歷史的名詞。

如對使用抗病毒藥物有任何疑問，請與您的醫生或藥劑師商討。

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