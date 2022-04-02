「全民快測」屬自願性質　民建聯倡增加誘因及解說隔離安排

特首林鄭月娥今日（2日）宣佈，4月8日至10日舉行「全民快測」計劃，呼籲市民每日快速檢測一次，並於24小時內呈報陽性個案，又指計劃為自願性質，並非強制，承認無法確保市民一定會參與及呈報，但認為不需要提供誘因，希望靠市民合作及公民責任。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙對成效有保留，建議政府增加申報誘因。



防疫服務包內有5項物品：KN95口罩、快速抗原檢測劑、連花清瘟膠囊、衞生署防疫錦囊摘要及一張政府抗疫解說。

梁熙表示該黨早已建議強制申報方案，訒為目前的自願性質與現時做法無異，對計劃成效有保留。

建議可延長康復後的支援服務

梁熙希望增加申報誘因，認為可增加快速檢測行動的參與率。建議誘因包括延長現時康復者獲免費中醫門診特別診療服務的時限，由現時的半年擴展至一年；除了中醫的支援外，有關的跟進工作應擴展至可接受免費西醫治療，例如物理治療及心理支援等服務等。

他亦建議政府明確交代申報後的跟進安排，是否會採取「分層治療」的方式，按風險程度安排送院或居家隔離等不同方案，避免市民因誤解而抗拒申報。