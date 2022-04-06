林緯遜料今波疫情月底完結　全民快測應交代能否不入住隔離設施

確診個案連續第三日維持在3,000多宗水平，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，第五波疫情持續向下，估算今波疫情會在本月內完結。對於政府呼籲市民周五起一連三日做快速檢測，他認為如找到高傳染性的患者，在放寬社交距離措施時不會令疫情死灰復燃，但政府應交代安排入住社區隔離設施的條件，可否選擇居家檢疫，以免影響市民快測及呈報意願。



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林緯遜今早在港台《千禧年代》表示，第五波疫情明顯向下回落，預計本月底可完結，雖然昨有16宗輸入個案，認為放寬外防措施一定增加風險，故輸入個案增加屬預期之內，須配合適當檢測，減少個案流入社區引發新一波疫情。

政府呼籲市民周五起自行一連三日做快速測試，林緯遜認為如可清晰告知可自行選擇留家或到社區隔離設施檢疫，有助鼓勵市民自行檢測及呈報。當周末成功找到高傳染性的患者，有助下一階段放寬社交距離措施，疫情不會死灰復燃，復活節假期疫情不會反彈。

外國出現Omicron XE變異病毒株，林緯遜相信對新冠口服藥的影響不是太大。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

對於出現新的混合變種病毒株，林緯遜認為掌握的數據有限，亦未知其傳播力較目前社區傳播的病毒高多少。以「XE」變種病毒株為例，屬Omicron BA.1 和BA.2 的混合體，他估計對新冠口服藥的影響不大，皆因用作阻截病毒的基因複製，而非靠免疫細胞或抗體對付病毒，但或減低疫苗預防作用，而致病性則沒有相關數據。

對於有數據指感染過Omicron BA.1的人士亦有機會再感染到BA.2，他稱有研究指過去兩個月再受到感染的情況常見，但再感染的定義須達90日或以上才可清晰分辨，否則有機會屬殘餘病毒，目前相關數據仍然有限。