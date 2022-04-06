北港島線無下文　陳帆稱放工曾搭港島線：每三四班後面都有吉車

港府於《鐵路發展策略2014》曾提出建設北港島線，分流過海客運量，惟只聞樓梯響，事隔近八年未見時間表。有立法會議員質疑港鐵港島線早已逼爆，惟港鐵因利潤考量無意發展北港島線，促當局開放市場予海外或內地公司參與建設，並憂慮落成之日遙遙無期。

運房局局長陳帆今（5日）於立法會口頭質詢環節回應指，目前北港島線非擱置或減緩步伐，當局正審慎規劃，會按實際需求而定，適時會公布方案。他又指出，自己曾於放工時段乘搭港島線，同意港鐵所指仍可支撐客流量負荷，「每三、四班後面都有吉車」。



《鐵路發展策略2014》提出的北港島線（《鐵路發展策略2014》圖片）

運輸及房屋局局長陳帆指，鐵路發展屬審慎規劃，須取決於詳細工程、環境及財務結果，決定未來項目時，須考慮相關困素，尤其考量港府財政承擔力，推展時間表或因應環境變化有變，且涉及複雜技術事宜等問題，當局正積極研究項目改進，會適時公布方案。

東鐵過海料港島線客量增 港鐵評估後仍足以承載新增流量

陳帆續說，屯馬線去年通車後，帶來顯著分流效果，未有對港島線帶來影響，預期東鐵過海段通車後，將有助增加通達情況。他指，當局雖預料屆時港島線乘客會有增長，但港鐵評估後，相信港島線仍足以承托新增流量，而港鐵會適時調整班次列次及作靈活車務調配疏導人流。

民建聯立法會議員梁熙質疑，港鐵難以在同一時間處理多項鐵路建設，故拖延北港島線長達8年，促當局開放市場予海外及內地鐵路公司參與本地鐵路發展。陳帆則指，任何鐵路計劃均須視乎交通最新需求，目前港島線在繁忙時段仍可應付標準，他強調，鐵路屬資本投資，亦是交通骨幹，有需要時一定會向前推進，及作公眾諮詢。

民建聯陳學鋒亦指，本港鐵路滯後於發展需要，港府已提出明日大嶼計劃，若缺北港島線，勢令港島線迫爆。陳帆回應指，鐵路規劃不存在忽視未來發展需要，因同時須整合明日大嶼及北部都會區發展，故要在更廣闊高度考慮整體規劃，不存在減緩步伐，又強調鐵路發展不能操之過急，要全盤審視。

▼去年6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼



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吳秋北邀陳帆繁忙時間搭港島線 陳帆︰曾於放工時段乘搭

吳秋北則指，當下的北港島線建設似屬選擇性、可有可無，甚至是遙遙無期，又促陳帆親於繁忙時段試搭港島線，感受實際情況，認為港鐵或因利潤考量不啓動發展，促當局應開放市場予其他海外公司參與鐵路發展。

陳帆則表示，港島線目前仍可支撐其負荷，自己曾於放工時段乘搭，「每三四班後面都有吉車」，他強調北港島線已作前期願景規劃，有實質需要時要展開施工程序。