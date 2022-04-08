紅藍綠的士申加價　議員質疑紅的30元起錶太貴　陳帆稱考慮多因素

市區、新界、大嶼山的士業界2018年申請加價，加幅由20.4%至25.7%不等，其中市區的士起錶價建議加至30元，增加的士司機收入，吸引新人入行。惟港府審議多時，尚未完成審批。

立法會交通事務委員會今日（8日）開會討論的士加價申請，大部份議員對加價申請表示理解，惟部份議員質疑的士業界提出的加幅過高。運輸及房屋局局長陳帆指，加幅是業界提出的初步建議，港府審議時會考慮多個因素，有加幅決定後，會再與社會溝通。



會上有議員關注的士業界提出的加價幅度太高，勞聯勞工界議員周小松指出，有的士司機憂慮加價後車主會加租，同時令市民乘的士車意欲降低。陳帆說，會平衡各方意見，並照顧市民訴求，有決定會再溝通。不過他表示，認同的士有加價需要，「唔加價長遠落去冇人揸的士」，過去車主都會在的士加價後暫不加租，按加價後生意情況再決定。

運輸署署長羅淑佩指，今次的士加價獲車主及司機歡迎，雙方均認為現時經營有難度。她續指，加車租現無法例規管，但認為車主都有其成本考慮，要有一定自由度，有見去年10至12月，的士客量雖回復至正常的95％，但車主對加車租都克制，指車主都擔心無法把車租出。她有信心，的士加價後車主不會瘋狂加車租。

政府建議引入的士司機扣分制，濫收車資扣十分，兜路扣5分。（資料圖片）

引入的士司機記分制 鄧家彪︰香港投訴文化嚴重 司機或有理說不清

政府亦建議引入的士司機記分制，兩年內被記的分數達到15分，首次會停牌3個月，當中如濫收車費會記10分、兜路會記5分等。立法會議員鄧家彪憂慮，本港投訴文化嚴重，司機或有理說不清。羅淑佩回應稱，司機不會輕易因一個投訴而遭記分，做法將與一般駕駛者扣分制度一樣，要有告票並經法庭定罪才會記者，車上安裝攝錄器亦可有幫助。

她續指，現時的士業界與保險業，正籌建司機駕駛數據庫，讓駕駛紀錄良好的司機，的士保費能有所調整。

政府研引入車隊牌照，每隊車隊最少要有300輛車。（余俊亮攝）

政府引入的士車隊牌 最低門檻300部車被指過高

政府亦研究引入車隊牌照，但要求每隊車隊最低門檻為300部車，建測規園界議員謝偉銓指出，本港擁有最多的士牌照持人有583部的士，第二位已只有200多部，認為300部門檻太高，亦質疑有何誘因吸引車隊式營運。

陳帆指，會就此再聽意見，可以就有關數量作調整，而車隊可以收取預約費用，認為市民現時願意支付較貴價錢乘坐較好服務的點對點交通，不過會跟進是否需就預約費用訂立上限。

另外，消費者委員會對政府為的士業界，引入的士車隊管理制度表示歡迎。消委會認為可對的士行業帶來生氣，期望能盡快落實，在可見未來為消費者提供期待已久的專業和優質的士服務，並有多元化選擇。

消委會強調，多年來的士服務廣為消費者所詬病，當中包括司機拒載、無禮貌、濫收車資，以至車廂殘舊欠整潔等問題。礙於現時的士牌照屬永久性質，政府無法在牌照中加入新條款以強化規管，亦無法以服務質素為由收回持牌人的牌照，令服務質素停滯不前，難以改善。消委會認同為相關制度引入罰則，不但能提升業界的服務水平，並對消費者的乘車安全和權益帶來更大的保障。