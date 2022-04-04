DSE｜特別考場須於早上6時半前申請　會安排點對點抗疫的士接送

疫情仍然嚴峻，香港中學文憑試將於本月22日如期開考，今年繼續設有特別應考安排。教育局今日（4日）表示，如確診、健康狀況許可而又自願的考生，可安排到竹篙灣應考及檢疫，並會獲安排點對點抗疫的士直送到特別考場，有關考生須在考試當日早上6時半前聯絡當局，以便作出交通及試卷安排。



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考生住處被圍封強檢可優先檢測

教育局副秘書長康陳翠華康陳翠華表示，如DSE考生被列為確診者或密切接觸者，為保障試場安全及因乘搭交通工具而在社區播毒，甚至成為感染群組源頭，故今年為這類考生提供特別安排，包括如考生的住所被圍封強檢，將可優先檢測以盡快獲得核酸檢測結果，以盡早確定能否參與早上考試。

她稱今年會在竹篙灣社區隔離設施為非確診、但須檢疫考生提供特別考場，如考生同意及主動聯絡考評局，將獲安排點對點抗疫的士到竹篙灣檢疫及應考。

確診健康狀況許可考生若自願可到設施應考

此外，今年考試另有一項新安排，康陳翠華表示，如考生確診、健康狀況許可而又自願，亦可安排到竹篙灣檢疫及應考，同樣獲安排點對點抗疫的士。她續指，理解染疫考生身體狀況每日不同，故建議容許考生在考試當日自行決定考與不考，但為了考試公平性，決定後「舉手不回」，不能見到試卷後又決定不考。

香港中學文憑將於本月22日如期開考。（資料圖片）

特別考場早上6時半前要提申請

康陳翠華表示，初步計劃在本月中起接收有需要考生，竹篙灣社區隔離設施將設不同區域，入住及考試單位會作分流，工作人員亦同樣分兩區，避免交叉感染。她稱，如考試當日早上檢測呈陽性，會安排有需要及願意入住竹篙萬的考生前往特別試場，由於時間緊逼，須及早在特定時段透過專線告知考評局檢測結果，以安排試卷及抗疫的士，希望趕及在早上八時半前開考，但難以估計有多少考生有此特別需要，但初步估算需要考務人員較多，呼籲學界參與。

香港考試及評核局秘書長魏向東補充指，確診或要強檢的考生要在當日早上6時半前聯絡公開考試資訊中心及提出申請，或要先填表表明想到竹篙灣應考，同時要致電政府熱線安排交通工具，以趕及在開考前到達試場。