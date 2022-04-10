增1921宗個案　創近兩個月來新低　料全民快測後數字續上升

本港疫情稍有緩和，本港單日新增1,921宗個案，跌穿2,000水平。翻查資料，對上一次單日新增不足2,000宗個案水平，已是2月15日。

此外，一連三日的「全民快測」今日踏入最後一天，衞生防護中心表示，首兩日經快測檢測陽性並已在平台呈報個案共2,202宗，預計數字將進一步上升。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港單日新增1,921宗個案，當中快測呈報個案佔1,033宗，而核酸陽性個案則有888宗。歐家榮表示，在新增的1,033宗快測個案中，包括969宗經網上平台申報及已核實，餘下64宗則經其他途徑呈報，例如安老院舍個案通報等。

翻查資料，對上一次單日新增不足2000宗個案已是2月15日，當日新增約1,619宗個案，及後確診數字一直上升，最高峰為3月3日，單日新增7.69萬宗。而最近四天個案徘佪在2,492宗至2,777宗，今日則首次跌穿2,000宗。

「全民快測」首兩日 累計呈報逾2000宗

歐補充，在上述該969宗網上平台呈報的個案中，有399個樣本於4月8日採集，另有531宗在4月9日採集。連計昨日公布在4月8日採集的1,272個樣本，即4月8及9日期間，經快測檢測陽性並已在平台呈報個案共2,202宗，由於市民可在限期內繼續呈報，故歐家榮推斷數字將會進一步上升。

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兩航班觸發熔斷

歐家榮又指，單日新增的1,921宗個案中，輸入個案佔18宗，包括三人乘坐「JL029」由日本東京抵港；另有兩人乘坐「TK083」由法國到港，一人同樣乘坐「TK083」由西班牙抵港。

由於上述兩班航班涉及3宗個案，故食衞局引用條例，要求日本航空暫停東京抵港航班7日，於4月11至17日停飛；而土耳其航空亦須暫停伊斯坦布爾耳抵港航班，停飛日期為4月10日至16日。

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