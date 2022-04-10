歐家榮稱難料會否爆第六波　籲長者接種第四針　學童復課前打針

本港第五波疫情持續，不少專家預計將會迎來第六波。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（10日）在疫情記者會上表示，未能預計會否出現第六波，但病毒會有變種，市民抗體會下降，建議60歲或以上長者接種第四針預防重症及死亡。



至於復課安排，歐家榮指，衞生防護中心已更新校園通風系統指引，並建議學生做快速測試，如有病徵切勿上學，若結果陽性立即通報，以制訂進一步追蹤及安排。



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歐家榮在疫情記者會上指出，會否出現第六波「係預計唔到」，雖然現時疫情回穩，但病毒有可能出現新變種及變異，市民的抗體亦會隨時間下降，認為接種疫苗是最有效預防病毒的途徑。

免疫力低人士都要接種四針

歐續指，科學委員研究數據，顯示60歲或以上長者必須接種第四針，以加強保護，由於第五波長者接種率不足，有96%死者屬長者，他們特別高危，而免疫力低人士都要接種四針，委員會會留意最新發展，如有需要會商討市民是否需要接種第四針。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（10日）在疫情記者會上表示，未能預計會否出現第六波，但病毒會有變種，市民抗體會下降，建議60歲或以上長者接種第四針預防重症及死亡。

幼稚園、小學及國際學校即將復課。（資料圖片）

學童如有病徵不可以上學

政府將公布復課安排，歐家榮表示，復課最重要是風險管理，確保校園環境安全，無出現重大傳播，衞生防護中心不斷與教育局商討及制訂指引，可在安全環境下防止爆發及大規模傳播，包括更新通風系統指引。

歐又提到，師生要採取防護監察措施，建議學生要做快測，如有病徵不可以上學，並立即呈報衞生署，以作出跟進及調查，評估視乎需否額外防控措施減傳播，他又鼓勵家長安排子女接種疫苗。

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