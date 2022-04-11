全民快測結束　梁子超指全民強檢難斷傳播鏈　推3招達致清零

政府呼籲市民由上周五（8日）起一連三日進行自願快速抗原測試，至昨日（10日）結束， 究竟在「全民快測」之後，會否推行全民強制檢測？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，需評估結果，收集新數據，了解最新疫情，未有確實答案。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以現時疫情階段，即使以「清零」為目標，都未必需要全民強制檢測，由於有數百萬計市民已曾染疫，全民核酸檢測將發現大批「復陽」或持續陽性個案，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，亦難以展開病毒追蹤。

梁子超建議，與其推行全民檢測，其實可以污水監測結果為導向，推行以地區為單位做強制檢測，相信香港有能力每日為10至30萬市民做檢測；另可透過不同措施，令更多市民接受快速檢測，例如每周末要求僱員做快速檢測，然後將結果上報予上司，持續約一個月，找出傳播者；再配以病毒追蹤，相信毋須全民檢測，亦可達至「清零」。



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歐家榮：自願快速抗原測試發現大量無病徵個案

一連三日的自願快速抗原測試日結束，歐家榮昨指出，首兩日經快測檢測陽性並已在平台呈報個案共2,202宗，預計數字將進一步上升。他續指，周二（12日）將會收齊市民的呈報，屆時會有全盤數據，現時發現計劃有助發現大量無病徵個案，但暫時對於全民檢測沒有確實答案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（10日）在疫情記者會上表示，未能預計會否出現第六波，但病毒會有變種，市民抗體會下降，建議60歲或以上長者接種第四針預防重症及死亡。

梁子超料強制檢測會發現不少「復陽」個案

梁子超接受《香港01》訪問時表示，相信全民快測未有太多市民參與，而且當中可能有假陽性個案，建議當局應加以抽查，了解有多少假陽性個案，再分析是次計劃所得的數據，決定下一步策略。

對於是否需要全民強制核酸檢測，梁子超對此有保留。他表示，相信全港曾染疫的人數，遠高於現時確診數字，可達數以百萬計，由於核酸檢測的敏感度較高，相信推出全民強檢時，會發現不少「復陽」或持續陽性個案，但其實已無傳播風險，結果未能迅速鎖定社區傳播鏈，「無可能一星期圍封就斬斷晒（傳播鏈）」。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

第一招：按污水檢測陽性展開地區強制檢測

梁續指，上述情況下，需大量人手逐宗個案分析，是否屬於持續陽性個案，實際上並不太可行。他建議，與其全民檢測，不如運用污水檢測陽性結果，以地區為單位展開強制檢測，以目前香港的檢測能力，每日可為10至30萬人做檢測，之後再就個案做化驗，及病毒追蹤，集中力度於疫情嚴重的地區，加快清除傳播鏈。

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第二招：全港僱員逢周末檢測並向上司呈報

梁子超認為，應採取不同方法，提高快速檢測的使用率，例如要求僱員，每周末做快速檢測，維持約一個月，並將檢測結果呈報予上司，從而找出活躍的傳播者；至於第三招是加以病毒追蹤，尋找社區傳播鏈。

他強調，檢測後的跟進工作才可切斷傳播鏈，單靠檢測並不足夠，除非是為免病毒進入高危地區，例如院舍員工，否則其實毋須每日接受檢測。他相信，只要採取上述措施，其實就可達致「清零」，毋須全民檢測。

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