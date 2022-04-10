再添65條亡魂　31歲男上月暈倒猝斃肺部現病毒　去年曾患心肌炎

第五波疫情緩慢下滑，衞生署衞生防護中心今（10日）公布再增65宗死亡個案，連續兩日處於少過70宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去數周新死亡個案有下降趨勢，由三月第二周最高峰的近300個，下跌至今每天少於100個，整體個案病死率為0.727%，第五波疫情累計死亡個案合共8557宗。

過去24小時有53名於公立醫院死亡患者，當中包括一名62歲患直腸惡性腫瘤男士，他上月13日在院舍快測呈陽性，兩日後因氣促及血氧含量下跌送入急症室，留院期間曾服用瑞德西韋，隨後情況好轉，送往佛教醫院作紓緩治療，惟在醫院內腫瘤情況轉差，延至昨日離世。

醫管局另公布12宗延後死亡呈報個案，其中一名已打兩針復必泰的31歲男患者，曾於去年10月獲診斷出現心包心肌炎，今年3月初突於家中暈倒及抽搐，搶救後證實不治。法醫於4月6日抽取肺組織檢測時發現新冠病毒，始知其離世前已確診，但暫未知其死亡是否與新冠病毒有關。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情累計死亡個案合共8557宗，較昨日新增65宗，現時整體個案病死率為0.727%，其中80歲或以上高達10%。他續指，過去數周新死亡個案有下降趨勢，由三月第二周最高峰的近300個，下跌至今每天少於100個，死亡個案年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲，18-59歲群組佔整體死亡率3.8%；60歲或以上佔整體死亡率96%，年逾80歲則佔整體死亡率70.9%。

疫苗接種方面，73.5%死亡個案從沒打針，14.7% 只接種一針，接種兩針者則達11.6%，從個案病死率而言，整體人口無打疫苗人士的病死率為2.92%，相較已打一針、兩針及三針疫苗的病死率，則分別是0.93%、0.15%及0.03%，故打3針較沒有接種人士的病死率有97倍差別。

80歲或以上未打針長者共10.1%， 相較已打一針、兩針及三針，下降至6.36%、3.58% 及1%，已打3針長者較從無打針個案病死率有10倍差別。

未打針確診兒童 每一萬宗有8宗嚴重個案

他又提到，衞生防護中心曾就18歲以下兒童嚴重個案接種率進行分析，截至4月3日止，共分析1003845宗兒童個案，當中48宗個案入院後，醫管局臨床醫生介定其為曾出現嚴重或危殆情況，當中3-17歲佔30宗；曾出現嚴重危殆、未有打針的兒童，每一萬宗有八宗嚴重個案；已打一針個案中，每一萬宗只有兩宗嚴重個案； 已打二針以上，則每萬宗出現嚴重情況只有一宗，故無打針及已接種疫苗有八倍差別。歐家榮指，復課在即，呼籲家長盡快帶小朋友前往接種疫苗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，過去24小時有53名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉及23男、30女， 年齡介乎62至104歲，25人屬院友，另無打針共31人、已打一針有9人，未完成至少兩針合共40人，佔總體75%，已打兩針及三針人士則各有12人及1人，共有50位是65歲以上長者。

1位較年輕死亡個案詳情：



個案涉及一名62歲男子，居於安老院舍，本身有直腸惡性腫瘤，並擴散到胃及腦部，3月13日在院舍快測呈陽性，同月15日因氣促、咳有痰，血氧含量下跌，送入急症室，當時深喉唾液測試結果呈陽性, CT值為17。入院期間曾處方抗病毒藥包括瑞德西韋，隨後情況有好轉，包括氣促、咳減少，同月30日轉往佛教醫院舒緩治療，惟在醫院內腫瘤情況一直轉差，延至昨日不幸離世。

因數據滯後，醫管局呈報3月9至19日期間兩宗個案，另4月8日共有10名病人離世個案未公布，即前後合共12宗個案未呈報，分別是五男、七女，年齡介乎31歲至93歲。

去年10月曾患心肌炎 上月猝死 法醫近日化驗始知身體有病毒

劉家獻表示，該名31歲男病人，去年8月已接種第二針復必泰，沒有長期病或用藥。他10月中因發燒及胸口不舒服，前往私家醫院求醫， 心電圖顯示不正常獲轉介至公立醫院。他10月17日往公立醫院求醫，他曾提及前一日即10月16日起，出現輕微發燒及胸口痛，醫院心電圖呈不正常狀況，,當時核酸檢測則呈陰性，醫生當時診斷其為心包心肌炎，並處了消炎藥，情況好轉。他遂於10月20日出院。

據醫院紀錄顯示，該名男子未有再次求診，因他曾表示會前往私院求醫。不過，今年3月9日家人發現他在家暈倒，及抽搐約維持30秒，遂急召白車，救護抵達時已無心痛及無呼吸，曾進行心肺復甦法及急救，抵達醫院時，未能探測心跳呼吸，院方隨後為其插喉，可惜經一輪搶救後，最終於急症室證實不治，他當時入院快速測試呈陰性，因病人隨後送往公眾殮房，法醫於4月6日抽取肺組織檢測發現新冠病毒，CT值逾30，始知其是新冠病人，所以廷至今日公布。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



+ 10

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼

