復課｜快測包售價一盒平均4.6元創新低　學生日日測每月不用100元

學校將於復活節假期後，由本月19日分批復課，學生終可回校接受面授，政府最快明日（11日）公布詳情，學生是否需每日上學前進行快速抗原測試成焦點。有團體今日發表有關復課調查，有家長稱若「一日一檢」，衍生每月額外開支約2,000元。



《香港01》記者今日黃昏到深水埗鴨寮街及北河街一帶觀察，發現快測包價格再創新低，由之前平均7元一盒，大幅降至平均4.6元一盒，更是獲外國機構認可、且傳媒報道靈敏度極高的產品。以每月上課20日計算，「日日測」的開支低至92元。



▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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購買前宜先格價 每盒淨價可相差五成

深水埗一帶有大部份原本「兼賣」快測包的店舖已打回原型，只賣電話卡或電器。之前一間販售快測包的「旺舖」，已不復往日店員叫賣及大批市民問價的熱鬧場景。

快測包價格一降再降，獲政府認可的牌子，如Goldsite快測包單買每盒5元，如一次過買48盒，更只需220元，即約等於4.6元一盒；Green Spring快測包55元有10盒，即平均5.5元一盒；Genrui則售100元12盒，平均8.3元一盒；Deep Blue則賣100元10盒，200元可買22盒，即低至平均9.1元一盒。

上述四款都獲不本港、內地或歐美機構認可，可在消委會的「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」搜尋名單中找到。假如學生每日都要做檢測，陰性才可上學，以每月20個上課日計，若學生使用Goldsite，最便宜每月只需92元。

市民購買前宜多走幾檔格價，如有店舖的Green Spring售價為80元10盒，另有店舖Goldsite則賣100元15盒，即每盒平均分別8元及6.7元，比另外店舖貴一半。

檔主朱先生表示，最近買快測包的市民明顯減少。（黃煦緻攝）

市民：依家五蚊一盒好抵

購買了三盒快測包的余先生表示，之前由於都是排隊做核酸檢測，故只買了八至十盒快測包；但最近由於響應全民快測而用盡快測包，加上尚未收到政府派發的防疫包，因此再次入貨，「依家五蚊一盒好抵，平過之前好多」。

檔主朱先生表示，現在少了很好多人買，只有少數打工仔因公司要求做快測先會買一兩盒。他指現時暫未見到有家長入貨，相信不少人家中仍有存貨，加上現時尚未開學，政府亦未正式要求復課後學生要每日做檢測，因此預計到時可能先會有較多家長購買。他又指，現在希望沽清2,000至3,000盒貨尾，故以「幾蚊一支」的價錢促銷，相信可以順利清完。