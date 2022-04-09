消費券｜電腦商場減價吸客　市民去完「黃金」再買金

政府日前向市民派發消費券，冀增加消費意欲。今日（9日）有不少市民外出，記者到深水埗黃金電腦商場視察，人流明顯有增加，有不少人停下來觀看商品。場內商戶亦紛紛減價，以吸引消費，有店員表示「差唔多單單都係用消費券畀錢」。

另外，有市民去完「黃金」購買電腦用品，計劃用剩餘的消費券購買真正的黃金。



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黃金電腦商場人頭湧湧 「差唔多單單都係用消費券」

今日是派發消費券後首個周六，深水埗人頭湧湧，黃金電腦商場內，賣手提電腦的店員表示今日很煩忙，因應消費券推出，貨品早已減價，希望能吸引市民消費。而售賣電腦零件的店舖職員則表示生意不錯，「差唔多單單都係用消費券畀錢」。

潘先生今日用了3000元消費券，他打算利用餘下金額購買金鏈。（黃寶瑩攝）

去完「黃金」再買金 商品未見加價

市民潘先生用了3,000元購買電腦零件，他認為消費券金額足夠，被問及會怎樣利用剩餘的消費券，他說會購買金鏈：「我冇吖嘛，冇咪買金鏈囉！」

何先生則表示剛剛領取了消費券，用了250元買鍵盤和滑鼠，認為商品價格合理，沒有加價。他暫時未有計劃購買其他物件，又稱：「我覺得消費券都夠用，畀啲更加有需要嘅人仲好啲。」

何先生認為消費券金額足夠，建議政府利用資源協助失業人士。（黃寶瑩攝）

另一位市民徐先生購買商品前有「格價」，他用了約2000元購買路由器，覺得價錢合理。現未有計劃如何利用剩餘的消費券。不過，他認為消費券金額不足，「歷時咁耐嘅疫情，一萬蚊只係係咁咦幫下手」，他認為政府應該因應每個家庭需求，派發適當金額，才能到真正協助市民渡過難關。

徐先生購物前有先「格價」，他認為疫情下政府派發一萬元消費券幫助不大，應根據家庭需要增加資助。（黃寶瑩攝）

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