復課｜學界憂每日快測添家長壓力 倡已打針可減檢測數增接種誘因
撰文：勞敏儀
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全港學校最快復活節假期後，即4月19日起分階段復課，政府預告要求學生返學前做快速抗原測試。津貼小學議會主席胡艷芬今日（11日）表示，如檢測頻率為每日一次，對家長構成壓力及經濟負擔，故建議減少已接種疫苗學生的檢測次數，兼可作為鼓勵打針誘因。
▼學生4月19日起分階段恢復半天面授▼
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每日上課前快測造成經濟負擔 籲顧及清貧家庭所需
胡艷芬在港台《千禧年代》表示，日前曾與教育局商討復課安排，政府較關注3至11歲幼童的疫苗接種率，也建議學生返學前做快測，但檢測頻率仍在商討。她認為，學生的年紀小，倘每日上課前須快測，快測包用量相當大，對家長構成壓力，甚至造成經濟負擔。有見及此，胡提出反建議，已接種疫苗學生不用每日接受檢測，以作為鼓勵家長為幼童打針的誘因，至少須接種多少針則視乎政府專家建議，安排上也要照顧清貧家庭所需。
免對學校構成行政壓力 倡以填記錄表及簽名作實
她又指，每日逐個檢視逾千名學生的快測結果有難度，亦要趕在學生早上6時半出門前收到檢測結果，對學校構成行政壓力，故建議參考以往要求家長為學生量度體溫的安排，填寫記錄表及簽名作實，也希望教育局授權學校抽查學生的檢測記錄，例如提供快測結果的照片，如幼童返學後出現病徵，亦容許學校為其即時檢測，以提升學校保障。
此外，胡艷芬認同分階段復課安排，但希望教育局提供清晰的停課指引，以免出現第五波時每出現一個案，便需停課數天，認為對教學及學校生活造成障礙。
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