封區｜華荔邨喜荔樓及天瑞邨瑞豐樓圍封強檢　料明午解封

政府今日（11日）下午宣布於葵涌華荔邨喜荔樓進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測，政府預料明日中午完成圍封行動。

此外，天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓下午3時30十分亦被圍封，政府目標同樣是在明日約中午12時完成此行動，但表明視乎檢測結果，行動或會延長。



▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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政府今午（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布向葵涌華荔邨喜荔樓進行圍封強檢行動，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測。並要求所有居民於今日晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。

政府目標分別在明日約中午12完成圍封行動，實際時間需視乎檢測結果，行動或會延長。

政府宣布葵涌華荔邨喜荔樓於11日進行圍封強檢。（政府新聞網截圖）

政府表示所有3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

另外，政府表示除了今日公告上所指的相關人士，任何於3月29日至4月11日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在上述「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月13日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓於11日進行圍封強檢。（政府新聞網截圖）

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