油站擬變電動車充電站　環保署研新界區電站設符合「國標」裝置

政府擬把部分油站及氣站轉為快速充電站，預計明年會為首個油站改劃用地進行招標，有議員在立法會特別財委會上關注相關進度，以及充電裝置會否採取「國標」，免阻礙香港車輛駛入大灣區。

環保署代表回應指，在市區密集地方設立大型快速充電站具挑戰性，正在全港檢視合適地點，而充電標準亦會多元化，例如較多商用車的新界區或會加裝更多「國標」充電裝置。



▼《電動車普及化路線圖》電動商用車相關措施▼



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新登記私家車每三部有一部為電動車 政府未來換車以純電動車為本

特別財委會上，多名議員關注本港電動車發展，環境局局長黃錦星表示，去年每四部新登記的私家車，有一部屬電動車，至今年首季增至每三部就有一部。但是，去年政府部門共購買582輛車（不包括特別用途車輛），當中386輛為房車，電動車只佔28輛（即7.3%），黃指未來政府會以身作則，政府內部已訂立新規矩，日後更換中小型私家車，以純電動車為本，並指今年比例已達4、5成，較全港平均高一倍。

環保署稱新界區較多商用車 充電站或加裝更多國標裝置

新一份預算案提出把部分油站及氣站轉為快速充電站，選委會界別立法會議員陳紹雄關注採取歐盟標準還是國標，擔憂阻礙本港車輛進入大灣區。環保署副署長馮浩然表示，選址上安全是最大考慮，在市區密集地方設立大型快速充電站具挑戰，透露目前正在港九新界檢視數個地點，「邊個地點成熟就招標」。他又指，本港車輛來源地眾多，故充電標準要多元化，例如新界區因要應付較多商用車，或會加裝更多國標充電裝置。

另有議員指電動車充電設施分布不均，例如大埔區不足60個。馮浩然解釋，主要源於當區的政府場地不足，在新落成的康文署樓宇已增設約60個中速充電站，日後新建的政府樓宇亦會盡量加裝。

政府宣布「EV屋苑充電易資助計劃」加碼15億元，合共35億元協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

疫下發泡膠箱運內地運輸鏈中斷 正採取三方面措施解決

對於近月發泡膠圍城，並以每日約12萬至15萬個發泡膠箱持續增量，有議員關注會否覓地暫存，而非全數丟棄。黃錦星解釋，疫情下原本運返內地的發泡膠菜箱的運輸鏈中斷，而非長遠恆常供應，影響回收商的投資，正採取三方面措施解決，包括聯絡本地回收商回收，加快清理積存的膠箱，以及由食物及衞生局牽頭與內地協商，爭取把膠箱繼續運回內地循環使用。

此外，漁農界議員何俊賢指社會對野豬認知不足，故對政府工作「指指點點」，問及港府會否考慮到外國考察。漁護署回應指，目前有動物管理諮詢小組提供專家意見，有需要時在野豬管理政策可新增措施，日後疫情減退時亦可安排考察活動，了解外國管理野豬政策。

▼今年二月初起多區街市囤積大量發泡膠箱▼

