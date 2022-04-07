電動車｜近1.7萬宗首次登記稅寬減獲批　TESLA成大贏家佔四分三

政府近年力推電動車發展，先後推出首次登記稅寬減安排及「一換一」計劃增誘因，環境局表示過去三年共有近1.7萬宗個案獲該稅項寬減，當局亦公開涉及的電動車品牌資料，其中TESLA成大贏家，佔獲寬減首次登記稅的電動車個案中，超過七成半。

至於早前宣布加碼的「EV屋苑充電易資助計劃」，環境局已批准250份申請，涉約5.9萬個停車位，部份申請可於今年第一季起招聘承建商，年底前逐步完成有關充電基礎設施安裝工程。



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環境局回覆立法會特別財委會的書面提問指，過去三年（即2019年至2021年)，共有16,867宗個案獲寬減電動車首次登記稅，當中15,740宗為「一換一」計劃下個案，涉及總款額達38.8億元。

當局亦提供獲首次登記稅寬減個案，涉及的電動車品牌，其中TESLA佔12,859宗（約76%）成大贏家，大幅拋離排名第二的HYUNDAI（佔916宗，約5%）。

參考獲首次登記稅寬減的電動車品牌，TESLA佔12,859宗（約76%）成大贏家。（資料圖片）

政府房車的電動車比例不足一成

環境局鼓勵市民換電動車減碳，但參考政府車隊編制，共有1,721輛房車，當中只有143輛為電動車，佔政府總房車數目8.3%。去年政府各部門共購買582輛車（不包括特別用途車輛），當中386輛為房車，電動車只佔28輛（即7.3%），平均價為每輛27.9萬元。

環境局訂下2035年或之前停止新登記燃油私家車。（資料圖片 / 余俊亮攝）

今年大嶼山及西貢建電動的士專用快速充電器

電動的士方面，環境局表示，正與的士業界研究在新能源運輸基金下推行試驗，已於今年初批出4輛電動的士申請，將在今年分階段在大嶼山及西貢區，興建不少於10個電動的士專用快速充電器，並會在全港各區物色合適位置，如的士站，設置的士專用充電設施。環境局亦與不同車輛供應商溝通，鼓勵他們引入適合在香港使用的電動的士型號。

環境局又指，今年稍後時間就建造電動渡輪及相關充電設施進行招標，初步預計電動渡輪可於2023年展開測試；而電動公共小型巴士試驗計劃，亦預計會於2023年正式展開。

政府宣布「EV屋苑充電易資助計劃」加碼15億元，合共35億元協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

屋苑充電易部份申請最快年底前完成安裝

政府早前宣布「EV屋苑充電易資助計劃」加碼15億元，即增至35億元，協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施。直至今年二月底，環保署共接獲逾560份申請，共涉約11.5萬個停車位，當中已批准250份申請，涉約5.9萬個停車位。

環境局回覆指，部份申請可於今年第一季起招聘承建商，並於今年底前逐步完成有關充電基礎設施安裝工程。

研設路邊充電設施可行性

此外，新一份《財政預算案》指政府正準備逐步把部份現有加油站及液化石油氣加氣站，轉型成快速充電站。環境局預計明年會為首個油站改快速充電站的用地進行招標。政府亦會探討建立路邊充電設施的可行性，滿足公眾的充電需求。

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