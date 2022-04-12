靈實營運啟德暫託中心　重心靈治療洗走醫院感：想長者眼碌碌回家

第五波肆虐最高峰之時，政府改裝啟德郵輪碼頭作暫託中照顧輕症長者，基督教靈實協會負責營運當中近400張床。靈實協會團隊接受《香港01》專訪稱，為讓長者感覺「唔似住醫院」，在啟德暫託中心加入不少關愛措施，包括為長者及其家屬提供視像服務，並在中心內播放音樂及不時更新資訊，最重要是安排社工作心靈輔導，希望可醫治身體之餘更治療心靈，讓長者可「眼仔碌碌」回家。

面對本地照顧員人手不足，啟德暫託中心亦有由社署招聘的內地照顧員「援港」，靈實則為他們提供三天「雞精班」培訓，靈實專業進修學院校長翁麗指，雖然內地護理員經驗較少，但勝在有心，即使部份人只懂普通話，亦樂於用身體語言和長者「傾偈」。



基督教靈實協會協助營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗（左）和基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清（右）希望長者得到心靈治療，康復回家。（李澤彤攝）

增視像通訊令長者及家人放心 準備眼罩助長者入睡

基督教靈實協會以尊重生命為宗旨協助社署營運啟德暫託中心，基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗強調：「唔想令長者感覺似住醫院！」因此在暫託中心引入不少關愛設備，她指由於疫情下不少安老院舍暫停探訪，設視像通訊可以令長者及其家人放心，加上入夜後暫託中心燈光昏暗，職員特意準備眼罩，幫助長者入眠。

長者雖然輕症，但都係有病徵，部份因為病顯得呆滯，但經過照料後眼仔碌碌，見到長者明顯有信任，感到關心 基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗

將引入藍牙播音機播音樂兼定時更新疫情資訊

翁麗又指，未來會引入多部藍牙播音機，「長者本身體弱有病，屈喺床度唔開心，同外界失去接觸，又有咁多長者新聞，對佢哋人生後段帶來好多挑戰」，希望透過播放音樂給長者，及定時更新資訊，令他們更為安心，「長者雖然輕症，但都係有病徵，部份因為病顯得呆滯，但經過照料後眼仔碌碌，見到長者明顯有信任，感到關心。」

護理總監：長者笑容令我好有印象

基督教靈實協會啟德暫託中心護理總監陳佩清表示，長者入住陌生環境難免顯得緊張，所以希望盡量令他們感到舒服，例如安排心靈服務組開導，社工陪他們玩樂，職員扶落床推輪掎「散步」，都有助加快康復，「部份長者有認知障礙症，但都識對答，見到佢哋由好緊張，到識得say hello，佢哋嘅笑容令我好有印象。」

陳佩清又表示，由於啟德暫託中心沒有花灑淋浴，職員會先將洗頭帽和抺身巾浸暖，再幫長者清潔身體，並用洗口棒清洗口腔，讓他們保持清潔，離開時安排一套新衣服，讓他們整整潔潔回家。

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三日「雞精班」培訓內地照顧員 強調愛與關懷

政府基於本地照顧員人手不足，外聘內地人士來港支援，靈實早前向他們提供三日「雞精班」，包括感染控制、換片、餵食、扶抱及協助轉身等。

翁麗指出，不少應徵的內地人在護理上較少經驗，但他們相當有心，雖然部份只懂說普通話，但配合身體語言都可以和長者「傾偈」，在本地照顧員帶領下，亦掌握到餵食節奏。負責審視服務質素的陳佩清指，培訓時強調要有愛與關懷態度，他們整體表現良好，「如果有醫生睇症，可以更加主動埋去幫手。」

佢哋（內地照顧員）相當有心，雖然部份只懂普通話，但都配合身體語言同長者傾偈，喺本地照顧員帶領下，掌握到餵食節奏。 基督教靈實協會靈實專業進修學院校長翁麗

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外聘人手 兩周累計照顧60長者

啟德暫託中心由社會福利署管理，合共1200張床，當中393張床由靈實營運，總動員作出前期功夫及運作服務，例如聘請明愛專上學院師生增加人手，聘用退休救護員及外借復康巴士協助接送長者。靈實自3月底投入服務至今，累計照顧60多名輕症長者，職員會按長者意願，協助當局提供中西醫治療，短短兩周已有不少長者康復離開。