確診大廈｜上榜樓宇跌至6118幢 包括半山豪宅 淺水灣洋房亦有份
撰文：黃偉倫
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第五波新冠肺炎疫情回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（10日）共6,118幢大廈上榜，總數較前一日減少44幢，不過18區之中，仍以沙田區佔最多大廈，共581幢，其次為元朗區及觀塘區，分別有526幢及444幢上榜。
雖然總數下跌，除名的大廈較新上榜的為多，新增的有不少位於豪宅地段，半山區包括位處寶雲道的寶德臺及富匯豪庭2座、羅便臣道的殷樺花園1期，以及梅道的蔚皇居。南區方面，亦新增淺水灣影灣園Harston、淺水灣麗景花園洋房，以及大潭水塘道的陽明山莊12座。
▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
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沙田區仍為各區之冠
衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，截至昨日，在過去14日共有6,118幢大廈上榜，其中沙田區繼續為各區之冠，一共581幢，新增的大廈包括大圍名城1期1座、沙田河畔花園C座、沙田第一城24座。其次為元朗區，一共526幢，新上榜的包括白沙村獨立洋房逸林首府、柏麗豪園5座、采茵軒6座。
新上榜437幢不乏豪宅
昨日新上榜的大廈佔437幢，當中不乏豪宅，中西區就有多幢半山豪宅上榜，包括寶雲道的寶德臺及富匯豪庭2座、羅便臣道的殷樺花園1期及羅便臣道80號2座，以及梅道蔚皇居。九龍城區亦有何文田的豪宅，包括One Homantin7座、何文田山1號。另外，南區亦有多座豪宅，包括位於淺水灣的影灣園Harston及麗景花園洋房、大潭道浪琴園3座，以及大潭水塘道陽明山莊12座。
▼4月8日確診大廈全名單▼
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紀律部隊宿舍方面，再多4幢上榜，包括上水警察宿舍2座、魷魚灣海關人員宿舍、懲教署職員宿舍1及3座，以及赤柱監獄職員宿舍1座。
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