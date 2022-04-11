東鐵過海線年中通車　議員憂沙甸魚式逼爆惡化　路政署：服務足夠

港鐵東鐵線過海段預料今年6至7月通車，就此港鐵將原有的12卡車，改為九卡車，並改用新信號系統。雖然港鐵指，新系統下班次可加密，但近日運輸及房屋局透露，載客量不升反跌。立法會選委會界別議員蘇長荣今日（11日）批評，東鐵線繁忙時段已飽和，「乘客喺上、下班時間就好似沙甸魚咁」，擔心過海段通車後，難以應付客流上升。

路政署署長陳派明回應時稱，屯馬線通車後有助分流東鐵線乘客，之前該線最繁忙的路段為大圍至九龍塘站，每小時單向乘客量達57,800人次；但屯馬線通車後，有約三成人於大圍站轉乘屯馬線，成功分流乘客。他表示，已預計東鐵過海段啟用後的乘客加幅，相信九卡車足夠維持服務。

至於其他鐵路線，運房局局長陳帆透露，北環線古洞站將於今個月刊憲。



新系統載客量減兩成人次

立法會今日竟運輸政策事宜召開特別財委會，根據早前運房局的書面回覆，在第五波疫情前，東鐵線列車在繁忙時段約3分鐘一班；新信號系統下，可供42列列車同時在系統上運行，達至最高約2分鐘一班車。不過，舊及新信號系統的設計最高可載客量，分別為每小時單向101,000人次及82,500人次，即新系統少近2萬人次，大跌約18.3%。

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蘇長荣在會上關注，東鐵線會否延伸至深圳羅湖，並擔心東鐵過海段通車後，會不勝負荷。他批評，東鐵現時於繁忙時段已飽和，「乘客喺上、下班時間就好似沙甸魚咁」，但又無法再加密班次及增加車廂，日後難以應付客流上升。

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三成東鐵乘客大圍轉搭屯馬線

陳派明回應稱，在屯馬線通車前，東鐵在繁忙的路線是大圍至九龍塘，2017年的每小時單向乘客量達57,800人次；但屯馬線全線通車後，有約三成乘客，於大圍站轉乘屯馬線，不再經九龍塘站，成功分流乘客。他表示，已計算了過海段通車後的客量增幅，相信即使轉用九卡車，都足夠維持服務。

東九龍線有不同方案諮詢

另一位議員楊永杰關注東九龍線，建議走線由寶琳站開出，經觀塘寶達、順利，再到慈雲山、竹園，並以樂富為終點站，認為可方便觀塘區及黃大仙區居民。

《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容指出，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

陳派明回應稱，曾就東九龍線思考不同方案，部份新方案近日亦有與地區人士溝通，希望吸納不同意見，盡快推展項目；但由寶琳往慈雲山，與現時建議的走線，同樣面對重大的技術困難，「要過一個好高嘅山」，技術上鐵路難以走上太斜的斜坡，因此正與港鐵研究不同方案，當研究有結果，會再諮詢市民。

至於其他鐵路線，陳帆表示，北環線古洞站將於今個月刊憲。另外，洪水橋站的港深西部鐵路，已於港深政府共同成立的「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」（「專班」）推展，預計今年完成第一階段研究。