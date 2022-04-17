新冠後遺症或現精神困擾　康復者憂半夜被帶走隔離　焦慮致腦霧

對抗新冠病毒，我們不僅要做足防疫措施，如何妥善裝備好自己的精神狀態，也十分重要，尤其是預防「腦霧」的侵襲。

所謂「腦霧」，徵狀包括頭痛、失眠、記憶力變差、難集中精神及抑鬱。

撰文： 醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生黃穎勤



醫學文獻資料顯示，新冠康復者是有機會出現「腦霧」的徵狀，或因病毒影響到腦細胞，曾經是重症患者或女士發生的比率較高。不過，究竟為何有人會出現，有人不會，專家仍深究箇中原因。

「腦霧」不是什麼新的疾病，精神科中的焦慮症或創傷後遺症的患者，也會有「腦霧」的徵狀。現時用於臨床治療的藥物，亦有一定的成效。

現今都市生活已經非常緊張，再加上兩年多來的疫情夾擊，巿民面對的壓力有增無減。新冠康復者究竟是否真的單純因為病毒影響而出現「腦霧」？

研究：曾實施封閉措施城市「腦霧」個案較多

外國有研究發現，一些曾經實施封閉措施的城市，出現「腦霧」的個案相對較多，當中亦包括未曾受感染人士。故「腦霧」不一定是康復者的專利後遺症，成因有時難以定論。

我曾經治療過一名中年女性新冠康復者，即使康復，仍然有著莫名其妙的恐懼，擔心半夜隨時給人帶走隔離，出街會再受感染。 黃穎勤醫生

她日常也難以集中精神工作，影響日常生活。經過評估，患上焦慮症而出現「腦霧」的機會，高於直接受病毒影響。

在治療方面，處方可以穩定情緒的藥物，例如類似治療專注力不足或抗抑鬱藥物；再進行心理治療，疏導情緒，引導認知實質問題根源，紓壓解憂。一般經過治療，情況都可顯著改善。

憂第六波第七波殺到致焦慮不安

求診個案中，亦有因為過度憂慮疫情再次來襲，第六波....第七波幾時到？自己會否中招？或擔心家人中招？不斷重複這種揮之不去的焦慮和不安，導致「腦霧」的徵狀。與期空想中招會出現的狀況，未中招已影響到個人健康；不如正確了解新冠病毒的特性及應對方法。

裝備健康心態可預防「腦霧」

無論要預防心理或生理而生的「腦霧」，醫學上沒有什麼靈丹妙藥，反而為自己建立一個心靈綠洲，保持充足睡眠、多運動、均衡飲食，戒煙戒酒、加強個人身心抵禦壓力的能力；再加上時刻提醒自己帶著積極正面心境。在健康的精神狀態下，無論患病與否，都能減低疫情對精神狀態的影響。

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