因病毒變異不斷終成風土病　瞭解對應方法毋懼共存

病毒演化有一定的軌跡，複製和突變的步伐還未停歇。COVID-19經過兩年的演化，造成多國大規模社區感染，人類與新冠病毒共存已是不爭的事實。

撰文： 醫善同行醫學顧問、感染及傳染病專科醫生黃天祐



新冠病毒與流感病毒同屬於RNA病毒， 病毒基因在人傳人過程中不斷出現變異，病毒為了自身延續，愈多的傳播，進行突變的機會愈高。現時新冠病毒BA.2型至少已有額外二十至三十個基因出現變異，有機會往高傳染力、低致死率的方向自然演化。

當一種病毒傳染性愈來愈高時，毒性亦會相對減低。群體接受疫苗後能減緩疫情大流行，現時有大量輕症與無症狀感染者，未來趨勢將會是病毒於社區內小幅度蔓延存活，可能逐漸變成我們俗稱的「風土病」。

至於季節性流感，抗原每年都會因應環境因素微變後產生的新病毒株，因此人體會重覆罹患各種季節性流感，所以各國政府每年均會預先準備相對應的季節性流感疫苗，讓國民接種後獲得免疫力。

説回肆虐兩年多的新冠肺炎，未來場景已經可以想像到，新冠病毒也會出現更多種病毒株，亦有硏發不同的新疫苗作對應。

概説新冠病毒與流感相似，我們有機會中完又中？外國有案例患者染上Delta 病毒株痊愈後，再中變異後的Omicron BA1 與BA2。就好像我們在流感高峰期時，也可以多於一次患上感冒。

我們怎樣應對新冠病毒？簡單而言，盡快完成疫苗接種，讓身體免疫系統認住病毒敵人，縱使受感染後亦可釋出抗體及T 細胞白血球援兵，減低機會變成重症甚至喪命；亦可留意維生素D水平，有些人長期沒外出曬太陽，缺乏了比較容易於上呼吸道被感染。此外，保持身心健康，注意個人衞生，即使在病毒共存的環境生活，亦毋須太擔心。

善用科技發展，也可以減低病毒在社交傳播，如果能夠推行更快捷和更廉宜的檢測方法，市民更容易知道即時有沒有受到感染。西班牙曾經研究於舉辦大型歌劇演出，入場前每位觀眾都做了快速檢測，方可進場，結果未有出現室內聚會的大規模爆發。

政府推行防疫措施方面，可以善用大數據的資料，密切關注社會上新冠病毒在各區地方的感染情況。現在網上資訊普及，巿民習慣會上網搜尋相關資料，政府可以利用科技分析市民熱搜資料內容的數據，有效針對式推動公共衛生應對政策。

與病毒共存既成事實，對健康的威脅也會是生活的一部分，有着充分準備和明白如何應付處理，始可以驅走莫名的恐懼。

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