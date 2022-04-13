超市去年平均減價1.9% 未抵銷前年升幅 午餐肉較疫前貴近30%

疫情襲港兩年，影響到本港物流運輸，如盛傳的「全民檢測」所引發的搶購潮，曾多次令超市貨架「清零」，日常用品和食品的售價更同步飊升，縱然於去年疫情稍緩時亦沒有跌回至疫前水平。消費者委員會調查了230項超市貨品，發現於2021年的總平均價格，僅較前年輕微下跌1.9%，部分貨品回落幅度更未能抵銷之前一年的升幅，特別是前年「疫市」大幅加價的罐頭產品，價格仍然高企，如長城牌火腿豬肉(198克裝)去年的平均價格仍較疫情前高近三成，反映消費者要繼續承受物價上升的壓力。



另外，消委會亦在今年第五波疫情爆發後，在三間網上超市格價，發現有27項貨品3月份(截至3月23日)的售格，較今年1月時上升8.3%，升幅最大的三組貨品為包裝蛋糕、食米和雞蛋，升幅最高達24.8%。另外，超過六成貨品在不同超市的售價有差異，最高相差達五成。



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消委會2021年的超市價格調查，採用超市的掃描數據，檢視本港三間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市，一籃子共230項貨品的總平均售價，發現整體較之前一年下跌1.9%，惟部分貨品的下調幅度，未能抵銷之前一年的升幅。

在13大類、51組貨品中，只有「糧油食品」類錄得0.1%的升幅，當中食「食油」組別的售價，去年上升2.6%，該組別內的7款食油中，有5款的平均售價上升0.9%至13.2%，升幅最高的為獅球嘜純正粟米油(900毫升瓶4裝)。

（消委會提供）

另外，前年「疫市」加價最多的罐頭食品，消委會在去年的調查中發現，其跌幅最大，但仍只有5.3%，當中以罐頭蔬菜／湯以8.4%跌幅稱該組別之冠，而市民經常儲備的罐頭肉和罐頭魚則在去年分別下跌4.9%和4.5%。

其中罐頭肉組別內的全部6款貨品的平均售價均在去年下跌，介乎2.4%至6.4%，惟此類罐頭年前年曾大幅飊升21.2%至32.7%，跌幅未能抵銷前年的升幅，以長城牌火腿豬肉(198克裝)為例，該貨品在2019年、2020年及2021年的平均售價，分別為$10.7、$14.2及$13.7，去年的平均售價仍較2019年高28%。

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同樣是跌幅無法抵銷升幅的罐頭魚，珠江橋牌豆豉鯪魚(227克裝)曾於2020竹年大升逾兩成，其價格去年回落去27.2元，但仍較疫情前的23.2元高17.2%。

至於另一款儲糧之選的急凍食品類別，去年整體售價凍結，惟屬於該類別的急凍糕點的售價在去年上升3.4%，而急凍點心／餐類組別，前年售價曾大幅上升10.1%，惟去年僅下跌1.4%，消委會認為，此反映有關貨品價格仍然高企，以「東東鮮蝦雲吞皇170克」為例，去年平均售價下跌5.6%，惟在前年曾大幅上升逾19%，其售價回落速度，遠不及之前一年的升幅。

（消委會提供）

本港年初爆發第五波疫情後，消委會再從「網上價格一覽通」選取其中11組共90項貨品，比較百佳、Market Place by Jasons和AEON網上超市有售的貨品價格，包括食米、罐頭食品、即食麵、麵包蛋糕、雞蛋和廁紙等。

結果顯示，無論在2月或3月的售價，均較之前一個月為高，介乎0.2%至24.8%，升幅最高的4組貨品為日常儲備食品，分別為包裝蛋糕（24.8%）、食米（9.2%）、雞蛋（8.2%）和罐頭蔬菜／湯（6.8%）。

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調查亦發現，同一貨品在不同超市的網上售價會有差異，以3月份的90項貨品的平均售價為例，除了一項貨品外，同一貨品的價格相差介乎0.1%至55%，當中超過6成貨品（57項）的平均售價，相差超過一成，差異較大的貨品主要集中在罐頭肉、罐頭蔬菜／湯、罐頭魚、即食麵、衞生紙／盒裝紙巾和急凍點心／肉等組別，消委會表示，不同超市的價格相距懸殊，建議消費者購買前可貨比三家。

該會以一般家庭會經常購買的20項貨品為例，格價後到不同超市選購最低價的貨品，可節省15%，形容「小數怕長計」，若每月要去超市入貨數次，精明格價後，可節省的金錢會更多。

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黃鳳嫺又指，過去三個月，超市貨品的價格明顯較高，優惠亦減少，她呼籲消費者保持理性，否則在搶購潮下，貨物價錢會被「谷高」，並提醒超市要與市民共渡患難，盡可能穩定售價，不要在疫情下加價。至於超市會員優惠能否抵銷加幅，她則認為，在消費者角度而言，過多優惠令消費者難以計算是否化算，呼籲超市直接減價，以及凍結售價，形容這些才是實際幫助市民大眾共渡時艱的方法。

她續指，過去三個月亦有發現網上超市出現送貨延誤、阻滯等問題，強調主因是本港疫情令物流大受影響，促請商戶做好客戶服務，又提醒消費者在疫情下網購，送貨或有欠準繩，應衡量貨品是否急需，而選擇網購或落街買。