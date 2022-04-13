11歲仔鵝頸橋賣藝望賺結他學費　結他教師到場支持：你唔係一個人

年僅11歲的孩子，在鵝頸橋天橋下坐在地上彈結他，他的正前方放著樂譜、裝著錢的帽、及寫著「賺學費」的紙。這張相片昨日開始在網上瘋傳，發文者指，該賣藝孩子叫Angus，因疫情其母無工開，才會出來彈結他賣藝賺學費。

今午約1時半，Angus再來到灣仔鵝頸橋準備繼續賣藝。但未及開始演奏，有自稱是網上相片發布者的男士指，因現場媒體眾多，要先與Angus母親交代情況，其後與Angus步入一幢大廈。

有數名古典結他導師抽空到場支持，希望讓Angus知道，他並非只得自己一人，有其他人支持。



Angus今午曾到灣仔鵝頸橋準備繼續賣藝。(歐嘉樂攝)

據社交網站平台的帖文，發文者昨日（13日）在灣仔鵝頸橋遇到今年11歲的Angus在彈結他，好奇下追問原因，才知道Angus與媽媽相依為命，疫情令媽媽無工開，學了兩年吉典結他的他，決定來鵝頸橋賣藝賺學費。

帖文刊出後，即在網上引起關注，不斷有人轉載。有網民更留言，表明願意資助學費，亦有吉典結他導師稱願意義教。

因該帖文亦透露，Angus今個星期每日下午1時半至2時半都會到鵝頸橋賣藝。今午約1時半，鵝頸橋已有多間傳媒在場等候，Angus到場後未及開始賣藝，就有自稱是網上相片發布者的男士，向現場媒體稱，要先與Angus母親交代情況，其後與Angus步入附近一幢大廈。

Angus今午曾到灣仔鵝頸橋準備繼續賣藝。（歐嘉樂攝）

發文網民鍾先生︰組織獎學金 助因疫情影響音樂學習的小童

發文者鍾先生約3時半回到鵝頸橋，向傳媒表示Angus今日不會接受記者訪問。他提到，Angus與媽媽相依為命，媽媽因疫情無工開，未能支付Angus學結他的學費，Angus早前是在母親陪同下開始在街上賣藝，希望賺取學費同時，能在人面前表演。

鍾先生指，Angus母親對兒子受傳媒關注感受竉若驚，需要時間消化訊息，但向所有關注Angus的人表示感謝。

鍾先生坦言，發文原因很簡單，無想過引來如此大回響，自言有感做錯事，但因今次事件，有不少音樂界人士願意提供協助，他會組織一個獎學金，幫助所有因疫情而影響音樂學習的孩子，稍後會在社交平台再公布詳情。

自稱是網上相片發布者與Angus離開現場。（歐嘉樂攝）

古典結他教師黃先生︰想佢知有多人支持 佢唔係自己一個

現場除了傳媒，亦有不少想來支持Angus的有心人，當中包括多位古典結他老師。亦手有市民一度想將鈔票塞給Angus，但他並未收下。

古典結他教師黃先生教結他十多年，他在網上看到相片後，覺得Angus按琴板的手勢好，基本功很穩健，趁教學生前的空檔來現場，最想讓Angus知道有人支持，「想佢知有多人支持，佢唔係自己一個。」

古典結他導師黃SIR指樂意為Angus提供協助。（歐嘉樂攝）

業界樂意提供支援

黃老師續指，除他以外，很多古典結他老師都樂意按Angus需要提供協助，他個人亦樂意收他做學生亦可以。但他坦言，Angus年紀尚輕，不想他有壓力，「開心最緊要。」

黃老師亦提到，疫情下亦遇到一些學生在交學費上有困難，有部份音樂學校會容許學生分期付學費，減輕負擔。