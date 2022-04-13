北部都會區｜黃偉綸：統籌機制交下屆政府探討　展開規劃研究

立法會財務委員會今日（13日）舉行特別會議，會上不少立法會議員關注沙嶺「超級殯葬城」，質疑殯葬城或未能符合中央對香港的期望，發展局局長黃偉綸認為，不會稱相關設施為厭惡性設施，並形容是「社會需要的設施」，他稱「超級殯葬城」已有調整，強調本港的確有需要靈灰位，故在沙嶺擺放骨灰是適當。

至於北部都會區是否要設立上層的統籌機制，黃偉綸稱要留待新一屆政府再作探討，又指部分規劃已開展研究工作，為規劃大綱圖作準備，並重申當局會研究精簡發展程序，加快發展速度。



沙嶺「超級殯葬城」工程早年已開展，當年政府計劃在該址興建超級殯葬城，擬建骨灰龕、火葬場及靈堂。（鄭子峰攝）

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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議員倡北都區設水路交通

立法會議員嚴剛建議，為支持香港融入大灣區一小時生活圈，北部都會區應設立水路交通設施，以方便與中環、九龍、珠三角主要城市互通。黃偉綸回應指，會謹慎思考相關建議，又稱交通基建由運房局處理。

對於北部都會區是否要設立上層的統籌機制，黃偉綸稱要留待新一屆政府再作探討，又指部分規劃已開展研究工作，為規劃大綱圖作準備，並重申當局會研究精簡發展程序，加快發展速度。

沙嶺「超級殯葬城」工程早年已開展，當年政府計劃在該址興建超級殯葬城，擬建骨灰龕、火葬場及靈堂。（鄭子峰攝）

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質疑沙嶺殯葬城「厭惡設施」 黃偉綸：社會需要設施

此外，會上不少立法會議員關注沙嶺「超級殯葬城」，有議員稱殯葬城等的「厭惡設施」放置在香港與內地的連結地區，質疑是否符合中央對香港的期望。

黃偉綸回應指：「我自己未必叫佢做厭惡性設施，我會話係社會需要嘅設施。」他強調，有不同社會需要須滿足，而本港的確有需要靈灰位，故在沙嶺擺放骨灰是適當。他說，沙田及大圍都有殯葬設施，但承認政府有責任做得更好，將環境或居民的影響減到最少，「做得好，可能多個公園可以去。」他又指，「超級殯葬城」已有調整，已減去了火化設施等。

土地共享僅三宗申請 黃偉綸形容不差

此外，有議員關注現時「土地共享先導計劃」只得三宗申請，黃偉綸認為目前「唔係差」，因三個項目共涉近兩萬伙，當中超過一萬伙是公營房屋。他承認，早期有很多問題要解決，例如商業考慮等，又稱至今仍有其他項目尚在商討。

「土地共享先導計劃」現時收到三宗申請。（資料圖片）

公屋單位面積須由運房局決定

政府早前提出在賣地條款內，加入單位面積下限措施，最低面積須達約280呎。被問及公營房屋會否同樣設立最細面積限制，黃偉綸表示，公共房屋的單位面積須由運房局決定。

他重申，明日大嶼尚未進行單位設計，但希望公屋單位可增加10至20%，而《長策》內的後5年期，他稱進入規劃階段的項目中，有個別單位可有較大空間。

東涌東填海已平整6幅用地

發展局表示，政府會在今年年中申請撥款，啟動龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究。局方亦指，現時各新發展區正在推進，當中東涌東擴展區約130公頃的填海工程進度理想，自2020年起，已先後已平整好6幅用地作發展之用。