封區｜祥華邨祥裕樓、翠竹花園第十座圍封強檢　料明午解封

政府今日（13日）下午4時起向粉嶺祥華邨祥裕樓進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。此外，黃大仙翠竹花園第十座同樣亦被圍封，政府目標所有圍封檢測在明日約中午1時完成，視乎檢測結果，行動或會延長。



若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測。



政府向粉嶺祥華邨祥裕樓圍封強檢行動（資料圖片、楊嘉朗攝）

政府今午（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布向粉嶺祥華邨祥裕樓、黃大仙翠竹花園第十座進行圍封強檢行動，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測。並要求所有居民於今日晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。

政府目標分別在明日約中午12完成圍封行動，實際時間需視乎檢測結果，行動或會延長。

政府在13日下午向粉嶺祥華邨祥裕樓進行圍封強檢。（政府新聞網截圖）

政府表示所有3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

政府宣布13日向黃大仙翠竹花園第十座進行圍封強檢。（政府新聞網截圖）

任何人士在3月31日至4月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，都必須在4月15日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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