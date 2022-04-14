「惡化最快癌症」急性骨隨性白血病奪命　腫瘤科醫生籲登記捐骨髓

急性骨髓性白血病屬於血癌之一，不但惡化快、難治療，更有三分之一人出現基因突變增加復發風險。香港大學李嘉誠醫學院內科學系講座（血液及血液腫瘤專科）教授梁如鴻表示，急性骨髓性白血病屬於「惡化最快的癌症」，癌細胞可以瞬間充斥在骨髓及血液。5年存活率只有30%，即使15至34歲的年輕患者僅僅一半存活率，「最細見過兒科幾歲都有。」



現時治療目標是要令患者達完全沒有癌細胞跡象。醫生一般建議患者接受標靶藥物及化療，部分病人可做骨髓移植手術。4月21日為世界急性骨髓性白血病日，梁如鴻呼籲大眾登記成為骨髓捐贈者，給患者一線希望，即使是復發情況，隨著抑制劑的面世，可有效延長存活。



港大醫學院內科學系講座教授梁如鴻形容急性骨隨行白血病是惡化最快的癌症，患者突然病發、可在數日或數週急速惡化。

癌細胞可在數日迅速增長並惡化

急性骨髓性白血病（Acture Myeloid Leukemia (AML)）屬於血癌的一種，癌細胞會依附骨髓生長，隨着血液流向全身。癌細胞可在數日或數周迅速增長並惡化。常見症狀包括突然發燒、臉色蒼白、容易疲倦、女性月經失調大量出血及貧血等。

血癌是指一群負責造血的骨髓造血細胞發生變異，影響體內血液的濃度。（視覺中國）

5年存活率只有30% 年紀愈大愈低

現時急性骨髓性白血病5年存活率只有30%，較年輕的組別15至34歲只有52%存活率，已屬最高存活率，年級最小患者甚至只有幾歲。其中病人有先天性基因問題、吸煙、曾暴露於高劑量輻射或化學物質、長者等因素都會增加患病風險。

出現基因突變致惡化速度極快

急性骨髓性白血病患者中有三分之一會出現FLT3基因突變，惡化速度極快。然而，最新針對FL3基因突變的標靶治療已面世，不論是初發或復發的患者，仍可延長整體存活期中位數及減低死亡風險。

現時普遍年輕或身體狀況較好的患者會接受化療或配合標靶治療，部分病人需要骨髓移植。醫生會根據患者的身體狀況，及復發時的嚴重性以選擇合適治療。年長或身體較虛弱患者，醫生將專注治療其徵狀，盡可能減少患者的不適。

梁如鴻分享曾有一名男性患者確診急性骨髓性白血病，接受高強度化療誘導治療後復發，出現 FLT3 基因突變，更患上嚴重肺炎。隨後獲安排接受3種療程的 FLT3 抑制劑組合治療，再接受骨髓移植，至今已3年，患者健康狀況良好。

急性骨髓性白血病中，骨髓內會出現不正常的白血球、紅血球或血小板，這會令健康的白血球、紅血球和血小板減少，導致容易出現感染、貧血或出血症狀。(圖片來源：華人癌症資訊網 - 癌症圖說)

登記捐骨髓只需留血液樣本

梁如鴻指4月21日是世界急性骨髓性白血病日，他希望大眾可以提升對疾病的認識。他稱，即使治療失敗及復發風險較高的 FLT3 基因突變患者，隨著標靶治療藥物 FLT3 抑制劑的面世，可有效延長存活。

他又呼籲大家登記成為骨髓捐贈者，給患者一線希望。市民只需到香港紅十字會的固定捐血站登記及抽取少量血液樣本，並不需要抽骨髓；其驗血資料將被儲存於資料庫內，在需要時作出配對。