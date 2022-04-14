「惡化最快癌症」急性骨隨性白血病奪命 腫瘤科醫生籲登記捐骨髓
急性骨髓性白血病屬於血癌之一，不但惡化快、難治療，更有三分之一人出現基因突變增加復發風險。香港大學李嘉誠醫學院內科學系講座（血液及血液腫瘤專科）教授梁如鴻表示，急性骨髓性白血病屬於「惡化最快的癌症」，癌細胞可以瞬間充斥在骨髓及血液。5年存活率只有30%，即使15至34歲的年輕患者僅僅一半存活率，「最細見過兒科幾歲都有。」
現時治療目標是要令患者達完全沒有癌細胞跡象。醫生一般建議患者接受標靶藥物及化療，部分病人可做骨髓移植手術。4月21日為世界急性骨髓性白血病日，梁如鴻呼籲大眾登記成為骨髓捐贈者，給患者一線希望，即使是復發情況，隨著抑制劑的面世，可有效延長存活。
癌細胞可在數日迅速增長並惡化
急性骨髓性白血病（Acture Myeloid Leukemia (AML)）屬於血癌的一種，癌細胞會依附骨髓生長，隨着血液流向全身。癌細胞可在數日或數周迅速增長並惡化。常見症狀包括突然發燒、臉色蒼白、容易疲倦、女性月經失調大量出血及貧血等。
5年存活率只有30% 年紀愈大愈低
現時急性骨髓性白血病5年存活率只有30%，較年輕的組別15至34歲只有52%存活率，已屬最高存活率，年級最小患者甚至只有幾歲。其中病人有先天性基因問題、吸煙、曾暴露於高劑量輻射或化學物質、長者等因素都會增加患病風險。
出現基因突變致惡化速度極快
急性骨髓性白血病患者中有三分之一會出現FLT3基因突變，惡化速度極快。然而，最新針對FL3基因突變的標靶治療已面世，不論是初發或復發的患者，仍可延長整體存活期中位數及減低死亡風險。
現時普遍年輕或身體狀況較好的患者會接受化療或配合標靶治療，部分病人需要骨髓移植。醫生會根據患者的身體狀況，及復發時的嚴重性以選擇合適治療。年長或身體較虛弱患者，醫生將專注治療其徵狀，盡可能減少患者的不適。
梁如鴻分享曾有一名男性患者確診急性骨髓性白血病，接受高強度化療誘導治療後復發，出現 FLT3 基因突變，更患上嚴重肺炎。隨後獲安排接受3種療程的 FLT3 抑制劑組合治療，再接受骨髓移植，至今已3年，患者健康狀況良好。
登記捐骨髓只需留血液樣本
梁如鴻指4月21日是世界急性骨髓性白血病日，他希望大眾可以提升對疾病的認識。他稱，即使治療失敗及復發風險較高的 FLT3 基因突變患者，隨著標靶治療藥物 FLT3 抑制劑的面世，可有效延長存活。
他又呼籲大家登記成為骨髓捐贈者，給患者一線希望。市民只需到香港紅十字會的固定捐血站登記及抽取少量血液樣本，並不需要抽骨髓；其驗血資料將被儲存於資料庫內，在需要時作出配對。