癌症｜奇洛李維斯捐7成片酬助研究血癌！大腿瘀青竟是患癌先兆？

【癌症／血癌】荷李活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）擁有帥氣臉蛋加上高挑身材，私下生性低調不豪奢，經常默默行善，如今他的善舉曝光，有傳媒披露奇洛李維斯過去曾將《22世紀殺人網絡》的7成片酬捐給血癌研究機構，而捐助背後藏洋蔥。



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奇洛李維斯捐7成片酬給血癌研究機構

據外媒報導，奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡》於1999年上映，當時片酬為1000萬美元，全球票房分紅3500萬美元，總計4500萬美元的收入，奇洛李維斯將其中的70%，約 3150萬美元，捐助給血癌研究機構。如今當初的捐款契機曝光，原來他的妹妹金李維斯（Kim Reeves）在1991年罹患血癌，接受一連串治療，病情終於在2001年好轉，這讓奇洛李維斯決定出手幫助更多病患。

向來為善不欲人知的奇洛李維斯，在2009年接受《Ladies Home Journal》採訪時，首度證實有個已營運5、6年的私人基金會，負責資助病童癌症研究，但低調的他並未透露機構名稱。之後，他一直致力於幫助罹癌兒童， 2年前他也曾拍賣自己錄製的15分鐘影片，最後有人以1.9萬美元得標。

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