血癌｜異常疲勞牙齦出血要當心！一文認清白血病症狀種類形成原因

血癌對多數人而言可能感覺很遙遠，然而，除了常在影劇當中成為賺人熱淚的劇情轉折出現，許多影視名人如高凌風、插畫家幾米等，其實都是罹患血癌的病友之一。

撰文：于承宇 資料查核：Hello 醫師



根據台灣衛福部109年癌症登記報告，若以性別區分觀察，白血病（血癌）在男女性之癌症死亡率分別排行位第10位，其實比我們想像中離你我生活的距離更近，也應當是我們可多加了解的疾病。本文將帶你了解白血病的成因、症狀與相關徵兆。

白血病的症狀（按圖👇👇👇）

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什麼是白血病？

白血病（Leukemia）又稱為血癌，是一種發生於骨髓的白血球不正常增生現象。人體的骨髓是造血細胞的家，我們體內的血小板、紅血球和白血球都在這裡，經由造血細胞的轉化，待發育成熟，便進入血液系統當中。

當骨髓發生癌化，不正常的、帶癌細胞的白血球因此大量增生，並失去正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象。在帶癌白血球不斷分裂，無視甚至取代正常細胞成長的情況下，進而壓縮正常其他細胞與骨髓的空間，進而使人體造血功能下降，往往導致血小板與紅血球量不足而引發病徵。

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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急性與慢性白血病分類

白血病所導致的不正常白血球增生，可以依據其增生之細胞成熟度（不成熟母細胞或中度成熟細胞），進一步分為急性與慢性白血病。不過可別輕忽的是，白血球也跟淋巴系統有相當緊密的關聯，因此白血病還可依其增生之細胞種類分為：

- 骨髓母細胞（或稱骨髓芽細胞）異常增生所致

- 淋巴母細胞（或稱淋巴芽細胞）異常增生所致。



根據以上條件，白血病主要可歸類出4大類別：

- 急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，簡稱AML）

- 急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia，簡稱ALL）

- 慢性骨髓性白血病（Chronic myeloid leukemia，簡稱CML）

- 慢性淋巴性白血病（Chronic lymphoblastic leukemia，簡稱CLL）



統計發現，急性骨髓性白血病是台灣成年人較易罹患的白血病類型，而急性淋巴性白血病則好發於孩童身上。

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白血病的成因為何？

並非所有類型的白血病都已獲證實其生成原因，但根據最新研究發現，慢性骨髓性白血病患者的第9對和第22對染色體轉位，記為T細胞（9:22），亦稱為費城染色體（Philadelphia Chromosome）；轉位後出現的T細胞會導致酪胺酸激酶（Tyrosine kinase）過度活躍，而引發細胞不受控制的增生。據統計顯示，超過90%慢性骨髓性白血病患者有此染色體變異。

除此之外，以下原因也可能提高罹患血癌的風險：

- 唐氏綜合症（Down’s syndrome）

- 長期暴露於放射線污染環境

- 病毒感染

- 長期接觸化學藥品或製劑

- 擁有白血病家族史



白血病的症狀

白血病的症狀會根據類別不同而有所差異，可能出現的症狀包含：

- 持續疲勞、虛弱

- 貧血

- 發燒

- 異常疲勞

- 體重莫名減輕

- 淋巴結腫大、肝臟或脾臟腫大

- 骨頭疼痛

- 皮膚出現紫斑（皮下出血產生的紅紫色的斑點）

- 流鼻血

- 牙齦出血

- 夜間盜汗



一般而言，慢性白血病初期幾乎沒有任何症狀，不過病徵會隨時間逐漸發展，可能開始出現一些急性症狀，最後成為急性白血病。

由於這些症狀跟感冒或流感的症狀相似，因此容易會造成病患忽視或延誤治療時機，不過由於白血病患者血液中的白血球往往會大幅上升，仍可及時透過血液檢查從中辨別出病徵與其關聯。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：血癌佔癌症死亡率排名第10！白血病的症狀、種類、形成原因】

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