確診大廈｜5833幢大廈上榜　沙田續重災　涉羅便臣道80號等豪宅

本港第五波疫情回穩，確診大廈數目連續多天下降。根據衞生防護中心公布確診大廈名單，昨日（12日）有5,833幢大廈上榜，較前日（11日）再減99幢。不過，沙田區仍然為18區之中最多大廈上榜地區，共570幢，較前日再增11幢；其次為元朗區及觀塘區，分別有485幢及419幢大廈在名單之中。



多個地段優越的豪宅或中產屋苑亦在榜上，包括位於西半山的羅便臣道80號2座、淺水灣麗景花園洋房、屬名人聚居地的何文田嘉多理山花園、畢架山一號及皓畋等。



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沙田區570幢上榜 第一城共34幢

昨日有5,833幢大廈上榜，當中以沙田區屬重災區，共570幢大廈上榜，比之前日再多11幢，包括乙明邨明恩樓及希爾頓中心G座等。另外，該區不少私人屋苑有多幢大廈上榜，其中沙田第一城合共34幢、新港城合計15幢、名城合共有11幢、富安花園共13幢及富寶花園11幢等。

元朗區485幢 觀塘區419幢

至於排第二的元朗區仍有485幢大廈上榜，較前日減少21幢，嘉湖山莊合共仍有38幢名列榜單之上，錦綉花園亦有10幢、栢慧豪園共6幢。至於觀塘區亦有419幢大廈上榜，較前日減16幢，當中德福花園共16幢上榜、淘大花園亦有12幢。

▼4月12日確診大廈全名單▼



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西半山豪宅上榜

此外，有多個豪宅亦榜上有名，包括多幢位於西半山的住宅，如羅便臣道80號2座及寶翠園合共兩幢等。另外，校網位置優越、以往曾有多位名人入住的何文田嘉多理山花園亦榜上有名。

政府宿舍方面，共50幢大廈上榜，大部份為紀律部隊宿舍，涉及大欖懲教所初級職員已婚宿舍、赤柱監獄職員宿舍、上水警察宿舍及順利紀律部隊宿舍等。

▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼

