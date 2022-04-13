保護兒童個案新增45%　社署去年收22宗住宿兒童懷疑被虐報告

近年保護兒童的議題備受關注，據勞工及褔利局向立法會特別財委會提交的書面回覆，去年新登記的保護兒童個案高達1,367宗，較前年多四成半；而社署去年亦收到22宗住宿兒童懷疑被虐待報告，亦屬過去五年收到報告量最多的一年。



至於強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，當局未有新的補充，繼續以2023年上半年向立法會提交法案為目標。



去年新登記的保護兒童個案達1367宗

據當局書面回覆提供的數據，2021年新登記的保護兒童個案有1,367宗，較2020年的940宗多約四成半、即逾400宗。當中，有593宗個案涉及身體傷害或虐待，其次是性侵犯有448宗，疏忽照顧亦有275宗。

而去年新登記的個案中，傷害兒童的人的數目有1,441人，亦較前年的977人多逾400人。近七成施虐者是兒童父母、兄弟姊妹、繼父母、祖父母或親屬。

當局在文件中表示，法庭曾在2021年審理嚴重虐待兒童的案件，同時政府在年中就強制舉報虐兒個案機制初步徵詢持份者的意見，並有加強有關保護兒童的宣傳及公眾教育等，公眾及各持份者對保護兒童的關注因而增加，可能因此促使更多人呈報個案。

去年虐待配偶或同居情侶個案較前年多114宗

2021年新呈報的虐待配偶或同居情侶個案的個案有2,715宗，較2020年的2,601宗增加114宗。在這些新呈報的個案中，有1,582宗個案的施虐者是受害者丈夫，但這類宗數較2020年的1,593略為減少；反而施虐者與受害者屬異性同居情侶的個案升幅最大，由2020年的372宗上升至2021年的446宗。

▼童樂居疑有兒童受虐事件▼



社署去年收22宗住宿兒童疑被虐待 13宗涉職員或照顧者

另外，香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出虐兒案，社會各界大為震驚。在當局的書面回覆中，亦提到社署過去五年收到有關兒童住宿照顧服務使用者懷疑被虐待的特別事故報告 數字。

社署在2021年共收到22宗個案，屬五年最多的一年，當中有13宗個案的懷疑施虐者身份是職員或照顧者，當中8宗屬確立個案。而在2020年，社署接到的四宗個案，懷疑施虐者均為院友，當中有3宗屬確立個案。

▼童樂居疑有兒童受虐事件▼



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正考慮制定「沒有保護」罪的建議

就推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，當局未有新的補充，稱已展開相關立法工作，目標是在2023年上半年向立法會提交法案；而社署正籌備為有關專業的工作者提供培訓。

至於強制舉報機制的實行細節，當局會就須承擔強制舉報責任的專業工作者、舉報門檻、舉報渠道及舉報人的保障等，諮詢持分者。政府亦正考慮如何推展法律改革委員會在去年9月提出制定「沒有保護」罪的建議。