確診大廈｜總數微減至5763幢　One Homantin　大埔倚龍山莊等上榜

本港第五波疫情漸趨緩和，確診大廈數目再減。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（13日）共5,763幢大廈上榜，較前一日再減70幢。18區之中，仍然以沙田區屬重災區，共534幢大廈上榜，但已較前日減少36幢；其次繼續是元朗區及觀塘區，分別有492幢及410幢上榜。



多幢豪宅及中產屋苑榜上有名，包括淺水灣道3號、深灣軒、大埔倚龍山莊獨立屋、比華利山別墅獨立屋、One Homantin、龍譽等。



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沙田區534幢上榜續重災

昨日確診大廈再有5,763幢上榜，顯示過去14天大廈內出現確診個案，但整體數字繼續呈持續下跌趨勢，較昨日再減70幢。沙田區仍然為18區之冠，共534幢大廈上榜，水泉澳邨合計有18幢大廈上榜，禾輋邨亦有12幢。私人屋苑方面，第一城依然有31幢大廈上榜，新港城則有13幢。

元朗區再增7幢上榜

元朗區亦有492幢，反較前日增加7幢，新增大廈包括元朗安寧路59A號寶豐樓及元朗廣場等。至於觀塘區亦有410幢上榜，較前日減少9幢，其中滙景花園仍有10幢上榜，觀塘花園則有6幢。

淺水灣道3號、大埔獨立屋等豪宅在列

昨日確診大廈中，仍然有不少豪宅，當中包括位於淺水灣的海景屋苑淺水灣道3號及深灣軒，亦不乏較為幽靜的獨立屋如大埔倚龍山莊獨立屋、比華利山別墅獨立屋。

▼4月13日確診大廈全名單▼



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另外，昨日有49幢政府宿舍上榜，涉及多幢紀律部隊宿舍，包括栢道25號政府宿舍、柴灣已婚警察宿舍、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍及荔景紀律部隊宿舍等。此外，香港樹仁大學宿舍文康大樓、香港理工大學學生宿舍、香港科技大學學生宿舍2座及香港科技大學教職員宿舍13座等大學宿舍亦榜上有名。