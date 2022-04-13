強制檢測｜太古城順安閣等40幢上榜　前九鐵宿舍策誠軒失守

食衞局今日（13日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈繼續增加至40幢，連續三日加碼。當中31幢為公屋或資助房屋，其中屯門大興邨連續第3日有大廈上榜；另有8幢為私樓，包括鰂魚涌太古城順安閣、九龍灣德福花園N2座等；部分單位撥作社會房屋的前九廣鐵路職員宿舍策誠軒也上榜。



任何人士曾於3月31日至4月13日期間曾身處於該批大廈逾2小時，須於14日至15日接受核酸檢測。



▼4月13日強制檢測公告上榜大廈▼



一連三日每日加碼5幢

今日再有初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強制檢測公告，更增至40幢大廈，較昨日多5幢，連續三日每日加5幢。

當中包括23幢公屋、7幢居屋及將軍澳夾心階層「夾心階層計劃」屋苑疊翠軒2座，其中屯門大興邨連續3日有大廈上榜；另外觀塘區今日有4幢大廈入榜。

私樓方面今日有8幢大廈上榜，包括觀塘區南康大廈 C 座、天水圍嘉湖山莊賞湖居 3 座、沙田全輝中心 B 座、荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 101-103 號、鰂魚涌太古城順安閣、牛頭角宏光樓 B 座、長沙灣泓景臺 7 座及九龍灣德福花園 N2 座。

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策誠軒部分單位屬社會房屋

位於大埔滘的前九廣鐵路職員宿舍策誠軒也上榜。策誠軒由兩座6層高的紅色斜屋頂的住宅樓宇組成，面對吐露港，共有252個住宅單位，於1991年落成，當時主要用作安置受前大圍九廣鐵路宿舍清拆影響的住戶及其他合資格九廣鐵路公司員工。

2007年兩鐵合併時，策誠軒移交給港鐵公司管理。2019年4月，房協與港鐵將155個空置單位改作為過渡性房屋，供輪候公屋3年或以上的家庭申請入住 。房協與港鐵簽訂協議，以五年期借用方式營運，獲關愛基金資助進行翻新工程，及後已編配予合資格的申請人入住。

▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



任何曾於3月31日至4月13日身處指明地點的人士，須於14日至15日接受核酸檢測。而三個月內曾確診的人士則無需接受強制檢測。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼

