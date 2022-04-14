復課｜政府拒向全體學生派快測包　田北辰料涉約一億元政府可承擔

學界將分階段復課，港府要求學生回校前，須每日快速檢測。立法會今（14日）繼續召開特別財委會會議，多名議員關注每日快測要求，勢加重家長經濟負擔，促港府向全港學生免費派發。

實政圓桌立會議員田北辰批評，港府理念混淆，指相關措施屬強制性，就應由港府作財政承擔。他又推算，若港府向全港學生派快測包，涉及額外開支約一億元；民建聯李世榮則質疑，教育局既可為文憑試考生代繳考試費，亦應向復課學童免費派發快測包。

教育局局長楊潤雄指，當局會提供1000萬套快速檢測包，供全港學校派發予有經濟困難的學生，重申當局應將資源集中預留予有需要學童。



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今早會議上，經民聯立法會議員梁美芬關注，若當局改向全港學童派發快測包，須動用的公帑預算。楊潤雄未有透露實際金額，但按現時向有需要學生免費派發的情況而言，合共需要3,000萬個檢測包。

田︰港府財政可承擔向全港學生派快測包

田北辰指，港府要求復課後每日快測屬強制措施，但全港三分二學生須自費，質疑當局理念混淆，「凡係強制，唔係應該免費嘅咩？」他指出，有不少市民憂慮此舉會開壞先例。田又推算，即使港府向全港學生免費派發快測包，額外花費涉約一億元，仍在政府財政可承擔能力範圍內，促港府三思。

教育局局長楊潤雄指，目前市面上快測包供應充足，價格亦未見不合理升幅，重申應將資源集中預留至有需要學童身上。（立法會特別財委會會議截圖）

新民黨葉劉淑儀亦同意由政府向全港學生派發免費快測包，不應僅限領取綜緩等學童zd1她認為不少中產家庭，於疫情期間收入亦大減，質疑當局做法並不公道。陸瀚民則期望港府派發快測包時寧濫勿缺，應檢視學校備用貨量，以免出現供不應求情況。李世榮則引述國家主席習近平所指須關顧一老一幼，他認為既然教育局有能力為全港DSE考生代繳考試費，為何不向全體復課學生免費派發快測包。

楊潤雄︰快測包貨量已預鬆 重申資源集中支援有需要學童

教育局局長楊潤雄回應指，會提供1000萬套快速檢測包，供全港學校派發予有經濟困難的學生，領取綜援及書簿津貼學生以外，其他有經濟困難學生亦可向校方索取，相信學校會酌情處理，局方將盡快將快測包運抵至全港學校，貨量上亦會「預鬆少少」，學校倘不足夠，可聯絡教育局。

他續指，目前市面上快測包供應充足，價格亦未見不合理升幅，重申應將資源集中預留至有需要學童身上。

張國鈞則關注暫停面授課堂對學童心理健康影響，楊潤雄表示，明白暫停面授課堂期間，學校較難關注及提供相應支援，相信分階段復課後，老師較易照顧學生需要。該局已提醒學校在復課後，除教授書本知識外，亦要多關注學生成長需要，又指學校可因應校內文化及了解個別學生需要後，與家長及在校社工溝通，制定協助小一及中一新生適應的措施。

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