最低工資｜前後四年凍薪議員倡每年檢討　羅致光：上次欠共識不幸

立法會財委會特別會議今日（14日）審議勞工及福利局開支預算，就勞工議題方面，有議員繼續追問檢討最低工資調整機制，表示對上一次調整維持37.5元後，由於限每兩年檢討一次，基層工友最快要明年方獲調整，換言之已前後4年凍薪，「慘過拎綜援」，提倡探討一年一檢的可能性。

勞福局局長羅致光形容，上一次調整於最低工資委員會未獲全體共識屬「不幸」，兩年間已提醒勞資雙方互諒互讓，能夠得出合理調整令大家高興。

羅致光又指，破產欠薪保障基金申索上限調整、職安健罰則檢討已進入尾聲，即將交上立法會審議，而連續性僱傭合約的檢討亦將於今年下半年交至勞工顧問委員會討論，隨後會提交立法會，意味着今年內至少有三項政策檢討完成。



羅致光提到多項政策檢討已達尾聲。（網上會議截圖）

政府昨日（13日）公布最低工資水平檢討將於下周三展開公眾諮詢，工聯會立法會議員黃國於財委會特別會議追問，指出對上一次最低工資調整維持37.5元後，基層工友最快要明年方獲調薪，前後4年凍薪，「慘過拎綜援」，又稱最低工資受惠人數節節下跌，未能保障基層勞工，再次提出更改調整機制，並探討一年一檢的可能性，又要求臨時措施支援正領取最低工資勞工。

會上有多名議員亦向羅致光「追數」。（網上會議截圖）

勞福局局長羅致光回應指，最低工資過去數次調整加幅超過通脹，「特別2019年的調整，追凸通脹有餘，雖然數字不是好多。」他又形容上次檢討時未獲委員會全體共識，「凍薪」是「不幸」，強調自己兩年間不斷就此提醒勞資雙方，要互諒互讓，能夠得出合理調整令大家高興。他又重申，如改至「一年一檢」，整個法例將作出改變，希望大家於未來數周公眾諮詢期內提出意見。

目前法定最低工資為37.5元。（資料圖片）

會上有多名議員亦向羅致光「追數」，包括破產欠薪保障基金申索上限調整、職安健罰則、以及連續性僱傭合約（俗稱4118）的檢討進度，羅致光指，首兩項政策的檢討已進入尾聲，即將交上立法會向議員解釋及審議，而「4118」的檢討亦將於今年下半年交至勞工顧問委員會討論，隨後會交至立法會人力事務委員會審議。