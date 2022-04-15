增67死　第五波累計8,856人亡　59歲疑肺癌女患者曾服新冠口服藥

第五波疫情今日（15日）終回落至三位數。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，在記者會上交代新增67名新冠患者離世，第五波疫情累計8,856宗死亡個案，病死率升至0.748%。新呈報離世患者中，有兩名分別59、62歲較年輕死者，其中59的女病人患高安氏動脈症，曾中風亦疑有肺癌，入院後曾獲處方新冠口服藥並接受緊急電療，最終昨日（14日）不治。



至於62歲死者早於3月離世，被問到為何相隔長時間才呈報，李立業稱，由於早前太多新冠患者，未能即使更新資料，已經一直檢視相關系統。



59歲女患者未知是否死於新冠

李立業表示，昨離世的患者中，有一名59歲女士，無打針記錄，患者本身有高安氏動脈症，由動脈炎症引起阻塞，試過中風，經內科安排入院，入住東區醫院內科病房。4月6日做過電腦掃瞄、顯示胸腔不正常，疑有肺癌，由於病人情況急劇惡化，未能進一步檢查。

該女病人入院後，經核酸檢測結果呈陽性，CT值約15左右，曾獲處方新冠抗病藥帕克斯洛維德（Paxlovid）及接受緊急電療。後來患者轉去腫瘤科繼續護理，於4月12日開始惡化，血液含氧量跌，而X光顯示有肺炎情況， 最後於4月14日上午辭世。

李立業補充，雖然患者經X光懷疑有肺炎，但肺炎有不同可能性，可能由吞嚥引起，或新冠病毒引起，所以醫管局未知個案是否與病毒相關，暫時未有結論。

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有死亡個案滯後逾20天才呈報

另外，由於數據濟後，李立業交代一名早前離世的62歲死亡個案，該病人曾打過一針，本身住院舍，患高血壓、腦退化及曾中風。患者3月初感染過新冠肺炎，3月25日早上因氣促入仁濟醫院急症室，X光檢查發現左邊肺有肺積水、白血球亦增加，入院情況急劇惡化，當晚約8點過身。

被問到為何上個底的死亡個案資料，拖延至今日才公布。李立業回應稱，由於早前新冠病人數目多，所以有部份離世個案未必即時更新，已經一直檢視系統。

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