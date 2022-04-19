重開｜中小健身室從蓬勃發展突跌入谷底　教練留長髮抗議關閉令

第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業，迎來一線曙光。雖然疫情下百業蕭條，大型連鎖健身中心相繼倒閉，但隨著去年東京奧運的熱潮，全民與日俱增健身風氣，加上租金下降等因素，提供小班教學的中小型健身室，反而逆市蓬勃發展，新開業的數量更創下歷史新高。



可惜好景不常，疫情的反覆不定，再度將業界推向深淵。政府無分人數及面積，「一刀切」勒令停業，卻「雙重標準」豁免本應停業的髮型屋。有健身教練感到不公平，決定留頭髮抗議關閉令，亦放棄過去開設大型健身室的念頭。其實他們的訴求簡單，並非要求賠償，只盼望不再活在隨時被停業的恐懼。



受本港運動風氣影響，2021年全港一共有1,189間健身場所，其中開業的數量佔365間創下歷史新高，倒閉僅佔150間。（盧翊銘攝）

去年發展蓬勃 突然跌入谷底

根據「香港健身Guide」去年10月的調查資料，去年全港一共有1,189間健身場所，其中開業的數量佔365間創下歷史新高，倒閉僅佔150間。至於24小時營業的健身室，更由2018年不足10間，短短數年內急升至117間。

其主席邱益忠表示，由於租金下跌及運動熱潮，健身室的市場仍未飽和，若當時疫情持續穩定，推斷將再有200至300間開業。惟好景不常，第五波疫情爆發，估計現時逾100間已倒閉，數十間不再續租。

調查亦顯示，由於市民重視私隱，亦不願被強行推銷，本港過千間健身場所，僅得一成為大型或連鎖健身中心，其餘全為中小型的健身室。Del Fitness & Pilates便為其中之一，其聯合創辦人林敬良於一年半前在尖沙咀的商廈創業，健身室的面積約1,300呎，提供一對一教學及最多六人的健身班。

不滿復業標準不公平 教練拒絕剪髮

對於健身室停業逾三個月，林批評政府對業界一無所知，以為健身室全為多人聚集的大型健身中心，質疑為何餐飲業可劃分ABC區，健身中心卻以「一刀切」的方式處理。

他並提到最早獲得豁免重開的髮型屋，指健身課程與洗剪吹同為一小時，顧客亦須佩戴口罩，對此感到不公平及無奈，更決定拒絕剪頭髮︰「我以前短頭髮㗎，我專登唔剪頭髮，我話畀你聽我可以唔剪頭髮。」

林強調並非妒忌髮型屋︰「我哋一間健身室可能一日裏面最多都係十個人，連埋教練。（髮型屋）二十幾個人係客，未計洗頭，點解佢哋開得返？而我哋健身界，尤其是奧運完之後，我哋運動產業，亦都係幫助香港經濟其中一分子，點解鍾意停我哋就停？」

林敬良指，每月的基本成本約四萬多元，包括電費、管理費、行政費等。（盧翊銘攝）

寧願規定顧客快測後健身 換取日後不再被關閉

2020年以來，健身室不斷於復業及關閉中輪迴，作為健身室負責人，林並不贊成政府無條件重開，寧願規定顧客快測呈陰性才可進入，以換來日後穩定營運。他認為，快測並不影響顧客運動的欲望，健身室只需購入大量的快測劑，並調整課堂的時間及人數上限；否則若復業一段時間後再度關閉，顧客將失去信心報讀課程。

事實上，「香港健身Guide」最近的調查亦顯示，約兩至三成健身人士，因第五波疫情，體重下跌約四至十磅。市民付費報讀課程後，既擔心健身室捱不住倒閉，亦眼睜睜苦練一身的肌肉流失，林透露，已有逾40名顧客急不及待查詢及預約課堂，復業後一周的排期已爆滿，但他仍然憂慮政府隨時再度改變措施。

防疫抗疫基金審批速度慢 訪問當日才取得資助

政府於今年初曾推出第五輪及第六輪防疫抗疫基金，向合資格的健身中心派發共15至25萬元的津貼。不過林透露，直至訪問當日（14日），才同時收到政府兩輪的津貼，若捱不住倒閉將無法獲得款項，直言「如果我旨意防疫基金去交租，咁我哋就死咗。」

林以自身為例，每月的基本成本約四萬多元，包括電費、管理費、行政費等；若連同教練拆賬的金額，營運開支高達八萬多元。因此對於大型健身室而言，津貼的金額並不足以交租。問到為何不考慮轉行，林說︰「全世界都爆緊，甚至中國大陸都爆緊，我哋點樣面對呢個疫情？轉邊行都死，我而家諗唔到邊行可以繼續生存到。」

▼康文署大部份康體設施4月21日重開▼



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政府僅總會註冊 八成教練無獲分毫

此外，雖然政府今年初亦向註冊體育教練派發5,000元補助金，惟申請者須為體育總會認可的註冊教練。邱益忠指，全港約有六至七萬個體育教練，但93個體育總會只覆蓋其中1.3萬個教練，有約八成未能取得資助。「即係兩年嚟，就算申請咗失業都係得一萬蚊，叫做杯水車薪或者好過冇，但絕對唔係救命。」

邱亦解釋，政府並無法例規定，於體總註冊後才可擔任教練，因此部份於外國考獲牌照或完成大學學位的教練，則未能受惠；即體總註冊教練的收入不受影響，反而能申請資助，「即係你舊錢從來冇畀過啱嘅人。」

今年3月，連鎖健身室Fitness First不敵疫情和租金壓力，全線結業。（資料圖片 / 余俊亮攝）

曾夢想開大型健身室 「現在諗都唔敢諗」

運動能訓練持之以恆的習慣，堅定不移的態度。林敬良自言工作勤奮，強調並非希望政府賠償，只盼望不再停業。「我想講係原本未有呢波疫情，我諗住開一間好大型嘅健身室，做到我自己嘅夢想。但現在都唔敢諗有呢樣嘢。」