DSE 2022｜楊潤雄拍片授三應考秘笈　邀女主播勉勵考生：搏盡無悔

今屆DSE將於周五（22日）開考，大試臨近，教育局局長楊潤雄今日（19日）在社交平台發短片鼓勵應屆考生，稱儘管今屆考生學習長期受疫情影響，但正因經過歷練才變得更強，勉勵考生「有志者事竟成」。

他又呼籲各界社會人士為應屆考生打氣，並邀請多位特別嘉賓拍片留言，其首位邀請嘉賓為有線新聞主播梁思齊。



▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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籲沉着冷靜、靈活應變、勇於嘗試 楊潤雄：有志者事竟成

楊潤雄在短片中提到，雖然沒有人可以預先告訴大家，今年各科會有什麼試題，但建議考生要與應對其他人生挑戰一樣，「沉着冷靜、靈活應變和勇於嘗試」，又稱對考生充滿信心。

教育局局長楊潤雄鼓勵考生有志者事竟成。（楊潤雄Facebook影片截圖）

陸續邀請社會各界為DSE考生打氣

他又在帖文加上「齊來為DSE考生打氣自拍短片」標籤，呼籲社會為DSE考生打氣，並稱將邀請大家熟悉的面孔自拍短片，並透過社交平台為大家打氣，該些嘉賓將陸續出現鼓勵考生，首位嘉賓是有線新聞女主播梁思齊。

有線新聞主播梁思齊鼓勵DSE考生。（楊潤雄Facebook影片截圖）

新聞女主播梁思齊提醒考生保持良好生習慣及樂觀心情

梁思齊在片中表示，疫情下應考，考生壓力必然更大，但建議考生保持良好生習慣與樂觀心情，全力以赴換得更好表現，並祝考生事事順利，「專心應戰、搏盡無悔」。