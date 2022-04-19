復課｜首日14學生1教師早上快測確診　13人來自同一南區國際學校

全港小學生最快今日（19日）起分階段恢復半天面授課堂，衞生署表示復課首日共有52間本地學校、65間國際學校恢復面授課堂，共接獲14名學童及1名教師快速檢測呈陽性報告。當中有12名學童及1名老師，來自同一國際學校，但因他們早前沒有返回校園，料感染源頭來自家中或社區，故毋須展開特別調查。據悉，涉事國際學校位於南區。



復課首日，有14學生快測陽性呈報。圖中非涉事學校。（資料圖片 / 羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，今日共有52間學校恢復面授課堂（包括8間來自港島、14間來自九龍、30間來自新界），早上10時已收到所有呈報，接獲兩宗學校報告，涉及兩名來自不同學校、快速檢測呈陽性的學童。

有12名學童來自同一國際學校 暫未發現有關連

在國際學校方面，今日有65間恢復面授課堂（包括26間來自港島、25間來自九龍、14間來自新界），有一名教師因檢測呈陽性而沒有上學，12名來自同一學校的學生亦錄得陽性報告，所屬班級分散，其中兩班各有兩名學生染疫，因之前沒有回校，不會作特別調查，但會研究有否關連。他指，上述個案涉及10個小學生及2個中學生，染疫率佔全校學生0.5%，預計有關個案感染源頭來自家中或社區，不排除在假期有聚會而傳播。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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他提醒，子女上學前快速檢測如呈陽性，切勿上學及要向學校報告，並透過政府網上平台呈報，同住的兄弟姊妹亦不應上學及需通報校方。如染疫子女沒有出現病徵或只屬輕症，沒有高風險因素，家居環境又適合，可安排在家隔離，如不適合，家長可陪同前往社區隔離設施一同檢疫；如有需要入院，醫管局亦容許家長陪同入住。

停課安排沒有硬指標 兒童若現嚴重病徵要盡快求醫

在治療方面，染疫學童可前往醫管局指定診所，或13間私家醫院接受醫療服務，如兒童出現嚴重病徵，如持續發燒、呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神志模糊、抽筋、持續不能飲食或嘔吐，應立即到急症室求診。

徐樂堅表示，會檢視缺席數據與學校爆發關係，一旦出現爆發會展開調查，包括檢視感染控制措施、空氣流通問題等，如有嚴重爆發，部分班房、班級或全校或有需要停課阻截病毒廣泛傳播；又指停課安排沒有硬指標，但會檢視不尋常情況，例如有否出現師生或興趣班群組。

徐樂堅指停課安排沒有硬指標，但會檢視有否不尋常情況，例如是否出現師生或興趣班群組。

在幼童疫苗接種方面，徐坦言較預期中少人接種，擔心是家長對疫情鬆懈，才認為打針並非必須，重申當社交距離放寬及復課，學童仍有機會感染，強調打針效益絕對高於擔心出現的副作用。他認為，到校接種有助提升打針誘因，但須有足夠人數才屬有效，「如果得兩個小朋友注射，就浪費好多人手」。