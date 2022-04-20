疫苗通行證｜防共用針卡入食肆　5分鐘內重覆掃碼有特別聲響警示

疫苗通行證第二階段4月30日實施，政府更新「安心出行」、「醫健通」和「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式配合，其中供食店用的「驗證二維碼掃瞄器」更新後有招數防食客共用針卡。副政府資訊科技總監黃志光今日（20日）表示，如發現食客5分鐘內重覆掃瞄相同二維碼兩次，會發出特別聲響，提醒職員檢查顧客身份。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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特別聲響提醒處所負責人注意 檢查顧客身份

黃志光在港台《千禧年代》表示，處所的二維碼掃描器程式已更新，皆因有食肆擔心有食客共用針卡，故加入新功能堵塞漏洞，如發現同一個二維碼在同一地點，5分鐘內掃描多於一次，會發出特別聲響，提醒處所負責人特別注意。他又指，程式亦增設自動更新功能，以配合疫苗通行證不同階段所需。

此外，當局已更新安心出行應用程式，加入掃描及儲存康復二維碼的功能，市民可以手動預設選取電子針卡或康復二維碼，以作為進入指定處所時顯示的資料。黃志光表示，新版的安心出行加入顯示二維碼到期功能，自動檢視當刻是否符合疫苗通行證要求，例如在本月30日疫苗通行證第二階段實施時，如未接種第二劑疫苗，其安心出行的二維碼會有紅框識別。

副政府資訊科技總監黃志光表示，如發現食客5分鐘內重覆掃瞄相同二維碼兩次，會發出特別聲響，提醒職員檢查顧客身份。

飲食業指康復者二維碼助減前線壓力

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯亦指，食客共用針卡過去有零星個案，估計不是存心違法，有機會是一家人光顧，但小童未必有疫苗紀錄，誤以為一個使用安心出行，一個使用疫苗通行證便可進入場所，相信當局更多宣傳及教育，可以盡快釐清問題。

對於政府推出康復者二維碼代替針卡，徐汶緯認為有助減低前線出錯及工作壓力，皆因以往康復者出示紙本證明，職員難以分辨是否有效，紙本亦顯示食客身份證號碼或涉私隱問題，但由於康復者在6月30日前仍可出示紙本證明，在過渡期對前線仍有沉重壓力。