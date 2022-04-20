疫苗通行證︱稅務局等部門4.21起恢復正常服務　進入須掃安心出行

【放寬社交距離/康復記錄二維碼/康復者打針/安心出行】第一階段放寬社交距離措施明日(21日)生效，多個政府部門，包括勞工處、屋宇署、稅務局、民政總署、漁護署今日(20日)亦公布，由明天起恢復正常公共服務，但提醒使用者進入或身處辦事處時必須一直佩戴口罩，並遵從防疫措施，包括使用「安心出行」等，亦呼籲市民繼續使用網上服務。



進入或身處部門辦事處都必須使用安心出行。(資料圖片)

郊野公園燒烤場繼續關閉

漁農自然護理署宣布，香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、八間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心，將於明日起重新開放。至於郊野公園的所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至另行通告。

市民如有查詢，可致電2708 8885與漁護署聯絡。有關該署轄下各公共服務及設施的開放時間，可瀏覽漁護署網頁。漁護署提醒郊遊人士，應遵守社交距離措施，保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。

郊野公園的所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至另行通告。（政府新聞處圖片）

勞工處所有服務櫃位恢復正常

勞工處轄下的所有服務櫃位及兩所位於觀塘、粉嶺的職業健康診所會由明日（21日）起恢復正常公共服務，為減少面對面接觸，處方呼籲市民繼續使用網上服務及資訊，包括求職人士亦可使用互動就業服務網站尋找工作、申請職業介紹所牌照或續領牌照的人士亦可經郵遞或電郵提交申請。

多個政府部門明天起恢復正常公共服務。(資料圖片)

屋宇署樓宇資訊中心同一時間服務人數設上限

屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務將由明日起恢復正常服務時間，由於仍須減少社交接觸，該署會限制於樓宇資訊中心同一時間可接受服務的人數，呼籲市民除真正有急切需要該署的公眾服務外，應盡量減少親身到訪屋宇署辦事處。

屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務恢復正常服務時間。(政府新聞處網頁截圖)

稅務局公共服務復常 商業登記署公共查冊櫃位服務除外

稅務局明日起除商業登記署公共查冊櫃位服務外，所有公共服務亦將會恢復正常，為減少社區人流，商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停，局方稱，鼓勵查冊服務申請人使用香港政府一站通申請商業登記文件。

商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。(資料圖片)

民政總署諮詢中心、遺產受益人支援組、牌照事務處恢復正常服務

民政事務總署轄下服務由明日起將全面恢復正常，包括：

1. 十八區民政諮詢中心將於星期一至五上午9時至下午7時開放，位於長洲的民政諮詢中心則為星期一至五上午8時45分至下午6時45分開放，而位於梅窩的民政諮詢中心將於星期一、三、五上午9時至下午6時開放。

2. 民政總署遺產受益人支援組將於星期一至五上午8時45分至下午1時和下午2時至6時提供櫃檯和熱線2835 1535服務。

3. 牌照事務處的辦事處開放時間為星期一至五上午9時至下午6時。有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，亦可經郵寄或電子方式提交。有關申請表及提交詳情，可參閱牌照事務處網站。

上述服務於星期六、星期日及公眾假期關閉。

4.「居安抗疫」計劃24小時電話熱線183 3019將維持服務時間不變，並會處理從境外返港而進行家居檢疫人士的來電個案。市民如有其他查詢，可於星期一至五上午9時至下午7時致電民政總署查詢熱線2835 2500。

5. 社區會堂及社區中心（除用作緊急支援服務或疫情防控工作外）的設施將開放予已租用團體使用。

十八區民政諮詢中心將於星期一至五上午9時至下午7時開放。（陳家怡攝/ 資料圖片）

至於政府物流服務署位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，明日起亦恢復正常運作，時間為星期一至星期五上午8時30分至下午1時及下午2時至5時。