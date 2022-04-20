多項防疫措施放寬　晚市堂食隔3.5月解禁　運動場所重開要戴口罩

社交距離措施周四（21日）凌晨零時起分階段放寬，限聚令由2人放寬至4人，亦會解除跨家庭聚會禁令，晚市堂食亦可恢復至晚上10時，限桌令亦可放寬至4人一枱，惟酒吧和酒館現階段仍要繼續關閉。

另外，美容院、戲院、健身室及博物館等8類表列處所都可重開，當中戲院可安排全院打齊三針的顧客，特設「可飲食場次」。

康文署亦會開放圖書館、博物館，以及室內和戶外體育設施等，但須遵守「疫苗通行證」、限聚令和口罩令，惟公眾泳灘和燒烤設施繼續停開，而泳池則只對港隊和梯隊運動員開放。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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堂食恢復至晚上10時

首階段放寬的限聚措施，包括餐飲處所堂食限制，晚市堂食可以恢復至晚上10時，更可四人一枱用膳，並可容許不超過20人宴會，惟食客要遵守疫苗通行證安排和掃瞄「安心出行」，所有食肆員工亦要每三日進入處所前，進行一次快速測試。

不過，餐飲處所內繼續禁止進行現場表演及跳舞活動，亦須暫停卡拉OK及麻將天九耍樂活動等。

被勒令停業多時的健身室、美容院、戲院等八類表列處所，亦可同步在今日重開，但須遵守四人限聚令，容量亦不可超過50%限制：

1.體育處所，室內及戶外場所

2.健身中心

3.美容院、按摩院

4.公眾娛樂場所，包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5.遊樂場所，例如桌球、公眾保齡球場、公眾溜冰場

6.遊戲機中心

7.活動場所

8.宗教處所



▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



上述處所要遵守4人限聚令，人數亦不可多於平常的一半，如非必要，例如非進食或美容院面部護理、宗教儀式，所有人在處所內都必須配戴口罩，市民亦要緊記口罩要貼面。

值得注意的是，戲院可特別於個別放映院的指定場次，准在影院內飲食，是政府在多次勒令戲院停業後，首次放寬有關限制，惟顧客和員工要遵守兩個要求：

1. 涉及電影院運作的所有員工要接種三劑疫苗，或持有醫學豁免證明書，或是已接種兩劑的康復者；

2. 個別放映院同一場次的所有入場顧客要打齊三針，除了12歲以下兒童，過去三個月內康復的確診者，若已注射兩劑亦可被視為合乎入場要求。



▼健身室負人為4月21日重開做準備▼



部分康文署轄下的康文設施場地亦可重開，包括室內體育設施（如體育館、壁球中心）、戶外體育設施（如網球、足球、籃球場）、戶外兒童遊樂設施及健身設施，市民上周六（16日）已可於「康體通」網上預約。

隊際比賽按規劃定人數上限 泳池泳灘續封

市民進入康文署的處所時，以及做運動期間仍要佩戴口罩，並要要遵守4人限聚令，但隊際比賽的人數上限，則遵照有關運動的正式比賽規則，如籃球「5對5」加上裁判，可有11人同場。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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圖書館、博物館限可容納人數上限一半

在文化設施方面，將重開公共圖書館、博物館及演出場地，但人數上限不超過可容納人數的一半。所入進入康文署場所的人士，均要符合疫苗通行證要求。

至於公眾泳灘、泳池、水上活動中心和燒烤設施，在現階段暫時不會開放。水上活動有望在第二階段重開，泳池只可開放予純粹用作訓練或遴選指定體育賽事的香港代表隊及梯隊運動員，為賽事作準備。不過，部份場地目前或用於抗疫用途，或正進行場地改善工程，因此暫時不會開放。

▼3月16日泳灘圍封前夕 市民趕往消遣▼



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本地遊亦可重啟，但一團人數不可多於30人，遊客要繼續遵守防疫措施，包括符合「疫苗通行證」要求，如全部遊客都在出團當日做快速測試，並獲得陰性結果，人數限制可放寬至最多100人。至於，隨團的員工則要打齊三針，並於出團當日做快速測試。

戶外運動繼續戴口罩

另外，599I《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》會延續，市民在所有公共交通工具和公眾地方要繼續配戴口罩，外出跑步或做運動亦不獲豁免。