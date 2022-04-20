康復紀錄二維碼｜專家料網站疑資料轉交過程滯後　致多人未能下載

政府昨日（19日）推出康復者登記網站，讓近日染疫、短期內未需要打針的康復者，取得康復者二維碼，以應付下周六（30日）起收緊的第二階段疫苗通行證。惟不少曾獲衞生署批出隔離令的康復者均表示，網站顯示未找到其紀錄，衞生署的熱線又長期打不通，深感憤怒。

有專家估計系統出錯的三大成因，包括今次系統涉及兩個部門，包括衞生署及資訊科技總監辦公室，由於康復者數目多資訊量大，當中會有遺漏或延遲，但直言情況並不理想，認為整個轉移資料的過程應更自動化，過程可更暢順。

《香港01》曾向資訊科技總監辦公室查詢，對方指只負責網站的運作，核對資料等由衞生署負責。記者已同時向衞生署查詢。



▼申請康復紀錄二維碼▼



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，留意到不少康復者無法取得康復者二維碼，直言情況並不理想，他估計出現此問題有三大成因，其一是在變種病毒Omicron爆發後，政府急推快速測試申報平台，不排除衞生署「做唔切」，「其中一個估算，喺（平台）啱啱出台嘅時候，究竟係咪都係好亂，令到會有呢啲系統上面嘅出錯。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

其二，他認為新推出的康復登記平台是由資科辦負責，相信衞生署要將確診者的資料，轉交資科辦建立資料庫，才能讓已痊癒的染疫人士，獲取康復者二維碼，若衞生署「做唔切」，便會出現遺漏或延誤。

他續指，在快速平台申報確診後，衞生署會透過短訊要求確診者提交染疫證明等資料，相信有不少市民漏交證明資料，以致未能完成整個申報程序，亦不排除有市民申報時填錯電話號碼、身份證號碼等，即使做齊所有申報步驟，但有關個人資料仍未能與資料庫連接。

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