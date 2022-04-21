維港水上單車重開　預約幾近爆滿　優惠期最平100元踩「鴨仔船」

本港疫情放緩，政府今日（21日）放寬社交距離措施，去年平安夜開幕的維港水上單車，在停業三個月後今日終於重開。負責人坦言，停業期間難免造成一定損失，但眼見疫情轉好，市面恢復熱鬧，對未來感樂觀，希望市民可以邊踩「鴨仔船」邊享受維港景色。

維港水上單車在現時推出優惠，經網上預約，周一至周五上午時段可享半價優惠，以100元租用二人船或140元租四人船，而下午亦有六折，兩款船分別收費120或168元。



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停業三個月 要清理船底蠔殼

政府今年1月收緊社交距離措施，去年「平安夜」才開張的維港水上單車，營業大約兩周便需要停業。

相隔三個多月，「鴨仔船」今日重新「啟航」，負責人劉先生表示，職員在過去一周密鑼緊鼓維修保養，「疫情停咗三個月，啲船停泊晒，船底起咗蠔要清理，亦要抺油等機件唔好生鏽，確保市民喺安全及舒適嘅環境下玩樂。」

維港水上單車負責人劉先生指，疫情期間團隊仍然有做維修保養，希望市民可以玩得開心。（余俊亮攝）

停業退款損失大 盼復業讓市民享受維港景色

劉先生又透露，第五波疫情初期，因要暫停營業，公司要安排人手，逐一致電已預約的客戶，處理退款或改期事宜，「退完款仲要蝕埋信用卡手續費」，加上投資金額和員工開支，公司難免有一定損失，但他保持樂觀，相信重新開業後會有不少市民支持，「疫情大家困咗屋企咁耐，呢度可以踩水上單車欣賞維港景色，希望大家可以好好享受。」

維港水上單車已重新開放網上預約，未來一周反應熱烈，周末幾近爆滿，船公司現推出優惠，市民凡於網上預約，逢周一至周五上午時段可享半價優惠，二人船或四人船收費分別為100元或140元；下午時段二人船或四人船收費分別為120元或168元。

▼去年12月25日有市民到灣仔海濱搶先玩水上單車▼



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維港水上單車

營業時間：每日上午10時至傍晚6時

價錢：二人船$200/節；四人船$280/節（每節45分鐘，每日15節）

優惠（逢周一至周五，經網上預約）：上午10至下午1時半，二人船$100/節，四人船$140/節；下午2時至5時45分，二人船$120/節，四人船$168/節



▼去年12月25日有市民到灣仔海濱搶先玩水上單車▼

