確診大廈｜增114幢全名單　涉大潭紅山半島洋房、何文田半山壹號

衞生防護中心最新公布的確診大廈名單，截止昨日（20日），共有約114處新上榜，當中以深水埗區最嚴重，單日新增14幢新大廈有人染疫；其次是油尖旺區，共有11幢。據資料顯示，有至少3間安老院上榜。

新上榜的大廈中有不少為豪宅，例如大潭紅山半島洋房、九龍站擎天半島5座、何文田半山壹號20號及32號等。



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根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（20日）新上榜的大廈共114幢，當中以深水埗區最嚴重，共有14幢，包括又一居19座、大坑東邨東成樓、鴨寮街254號等，而蘇屋邨再多3幢大廈上榜，分別有百合樓、牡丹樓、荷花樓，即最近在全邨內，已先後8幢大廈有人染疫。

油尖旺11幢大廈新上榜

此外，油尖旺亦有11幢大廈新上榜，包括柏樹街10號、基隆街73號、彌敦道486-488號等，而富榮花園的染疫情況再擴大，除了早前已累計有9座中招外，最新第14座亦已上榜。

▼4月20日確診大廈全名單▼



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煥然壹居與「富貴長者屋」雋悅同有個案

而最近首度上榜的大廈中，有不少屬豪宅級別，例如大潭的紅山半島洋房，而位處何文田半山壹號的20號及32號、九龍站擎天半島5座亦有人染疫，當中擎天半島第6座早前亦已上榜。另外，市建局煥然壹居H2座、被稱為「富貴長者屋」的房協雋悅1座及2座上榜。此外，屯門OMA OMA 2座亦上榜。

共有至少3間安老院上榜，包括位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院。（資料圖片 /受訪者提供）

至少3間安老院上榜

最新上榜名單中，有不少為安老院，包括位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院，該院一早實施閉環管理，曾是全港僅約2%未有確診個案的護老院。此外，東華三院伍蔣惠芳護理安老院、石圍角石荷護老中心有限公司亦有人染疫，而志蓮淨苑亦上榜。

另外，落馬洲、敬羅家塾、荔枝坑、打鐵屻等地亦首度上榜。