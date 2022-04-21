食肆放寬至四人一枱　一家三口同枱打邊爐　食客：好似放監咁

本港新冠肺炎疫情緩和，食肆除了可恢復晚市堂食外，亦放寬至可四人一枱。今午在旺角日式火鍋餐廳中，雖未見爆滿，不過亦見不少一家大小共進午餐，大部份枱亦坐三至四人。有用膳市民指因有人數限制，故已有個多月沒有和朋友一同食飯，笑言放寬後「好似放監咁」，亦希望可進一步放寬每枱人數限制。

有食客表示，早前一家三口用餐均被隔板分開，「個仔細個要同媽咪坐，永遠我坐開自己一個好孤單」。而現時終可三人一枱用膳，聊天亦更方便。



今日起多項社交距離措施放寬，食肆內每枱人數限制亦由兩人增至四人。中午約1時在旺角「牛涮鍋」中，食客不算太多，約坐滿一半座位，顧客亦無須排隊就可入座。現場所見，餐廳安排多張枱不設隔板，讓三至四人的顧客用餐。

食客李先生一家三口一同打邊爐，他稱一知道放寬四人一枱後第一時間預約，因擔心晚市大多人須排隊，加上兒子未開學，故選擇共進午餐。李先生笑言「咁耐無同個仔一家人一齊食，平時都係隔開塊板」；又坦言以隔板分開用膳「話就話一家人一齊食，但自己嗌自己嘢食，基本上都唔係一齊食」。現時可一家人共坐一枱則開心很多，「你夾餸畀我，我又夾畀你」，聊天亦更方便。

九歲的李小朋友亦興奮指可一家人共坐一枱午餐十分開心，「唔使自己夾嘢食，爸爸媽媽會幫我夾」。被問到會否擔心食肆有傳播風險，李先生稱會小心防疫，「行出行入都一定會戴番口罩」，並希望本港疫情盡快退卻，不用再以隔板分開用餐。

張小姐（左）指放寬至四人一枱「好似放監咁」，並希望政府再放寬至六人至八人一枱。（黃金棋攝）

食客張小姐則與兩名同事午膳，她稱早前因疫情嚴峻，加上只可二人一枱，故與朋友「直頭唔約出嚟，成個月無出嚟食飯」。而同事之間亦只會外賣到辦公室，各自在辦公桌上用餐。她笑言現時放寬至四人一枱「好似放監咁，可以坐低傾計開心好多」，並希望政府再放寬至六人至八人一枱，可約更多朋友一起用膳。

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