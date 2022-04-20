新冠康復二維碼QR Code、疫苗通行證2.0懶人包｜香港新冠病毒疫情最嚴重的第 5 波逐漸步向尾聲，政府早前亦宣布將在 4 月 21 日起全面放寬社交距離措施，當中包括重開戲院、美容院等處所 ，但出入這些表列處所，仍然需要用到「疫苗通行證」。



在不久前，新版本的《安心出行》以及供康復者用的識別二維碼亦正式推出，究竟康復者二維碼要如何取得、又要如何放入《安心出行》當中？以下就為大家提供詳細教學。

由即日起，新冠康復紀錄亦可以加入安心出行、當成疫苗通行證的一部份成用（資料圖片）

新冠疫苗通行證懶人包 8 大 Q&A

【1】出入哪些場所需要先接種疫苗？ 以目前最新的政府規定，在 4 月 30 日前進入以下場所前須已經接種至少 1 劑新冠疫苗、而在 4 月 30 日起則需要接種 2 劑： －戲院、酒吧、夜總會、健身中心、美容院、浴室、卡拉OK等娛樂場所； －體育館、圖書館、博物館等政府場地 －食肆 【2】香港目前有哪一種疫苗可供接種？ 目前在香港共有 BioNTech「復必泰」以及科興「克爾來福」兩種疫苗可以選擇。 【3】在哪裡可以接種疫苗？ 香港市民目前可以在以下地點接種新冠疫苗： －全港十間社區疫苗接種中心， －公立醫院內的接種站 －流動接種站 －提供科興疫苗的私家診所 －醫院管理局提供科興疫苗的兩間普通科門診診所 －參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構 【4】如何預約接種疫苗？ 如需要在社區疫苗接種中心接種，可以登入政府之「疫苗接種計劃」官網（https://www.covidvaccine.gov.hk/）按「預約接種」，再輸入身份證等個人資料後選擇方便自己的接種中心、日期與及接種時間。 【5】可以接種多少劑疫苗？ 目前政府容許市民最多接種四劑疫苗。 【7】如何出示疫苗通行證？ 接種疫苗後，市民可以獲得一張紙本接種證明、即俗稱「針卡」，同時紀錄會上載到已經登記的醫健通 eHealth 系統，可以登入系統內查詢。 除了醫健通之外，市民亦可以利用安心出行預先掃描針卡上的 QR 碼，相關紀錄亦會保存於手機之中（留意過程並沒有連網，故在刪除安心出行／清除資料之後，有關紀錄需要重新掃描）。 【8】何種人士可豁免施打疫苗？ 在「疫苗通行證」安排下，因健康原因而不適合接種者須持有醫生簽發的「豁免證明書」。為標準化及統一安排，衞生署已制定「豁免證明書」範本供醫生使用。因健康原因而不適合接種疫苗的市民可諮詢醫生是否不適合接種疫苗，並相應向醫生申領「豁免證明書」（私家醫生或需收取費用）。豁免證明書的預設有效期為90天，最長為180天，實際有效期由醫生根據臨床情況決定。

新冠疫苗通行證推行時間表

取得康復者二維碼 2 大方法

由 4 月 20 日起，政府就正式推出「康復者二維碼」系統，供早前曾經核酸檢測確診、或是經快速測試確診並有上報的市民下載，而此二維碼可以暫時當成一劑疫苗，以延遲施打第三針的時間以及在此其間當成疫苗通行證使用。

而此康復者二維碼，取得的途徑主要有二👇👇👇

1. 政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統

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政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統算是最少手續的康復者二維碼取得途徑，然而由昨日系統開放至今，有不少早前申報確診的人士查詢紀錄時卻獲得「沒有康復紀錄」的訊息，估計政府方面的網上紀錄或有紕漏之處。

2. e-health 醫健通

但在等待系統修復之前，其實還有另一個方法可以嘗試，就是透過 《e-health 醫健通》 App 查詢。在疫苗注射前，當局大多有建議市民註冊醫健通系統，該系統內已儲存了個人的疫苗紀錄，如曾經上報確診，康復紀錄亦會在系統中更新。

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6 步加入康復者二維碼至安心出行

取得康復者二維碼後，下一個步驟就是將其儲存入《安心出行》App 中當成疫苗通行證使用，過程與加入針卡基本相同👇👇👇