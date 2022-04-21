康復紀錄二維碼｜衞生署昨更新近兩周個案資料　118.7萬人可下載

新冠病毒檢測商Prenetics因上傳檢測結果時出現人為錯誤，未能向482名市民發送檢測結果電話短訊，包括25名檢測呈陽性病人。衞生防護中心今日（21日）表示，相關25宗陽性個案，全部在系統中紀錄為確診，當局早已跟進及向病人發出隔離令，其家人亦已有檢疫令。當局強調，病人按照隔離令是不可外出。

另外，不少康復的染疫市民，反映未能取得康復二維碼。衞生防護中心表示，最近兩星期新呈報及核實的陽性個案，有機會因未屆14日的康復日期，而無法取得二維碼。當局昨日（20日）已將過去兩周患者資料上載到相關系統，共涉及超過118萬宗個案，相關市民可再嘗試下載。



▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測由Prenetics負責▼



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就檢測商Prenetics漏發檢測通知，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會指出，已收到醫管局通知，並已核對資料，確認涉事25宗陽性個案，全部系統中有紀錄確診，其中部份個案是透過第二個樣本或再做快速檢測呈報為陽性，故當局已作跟進。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則表示，對承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望，早前已向承辦商發出警告信，要求全面檢視流程，並要向市民跟進及致歉。醫管局亦已責成承辦商完成調查後，要交改善報告，並須切實執行改善方案，強調會保留追究責任的法律權利。她又指，涉事病人樣本應是2月尾至3月頭提交，理論上病人應在3月頭至3月中收檢測報告。

▼4月21日 迪士尼樂園重開▼



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▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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另外，多個場所今日起重開，食物及衞生局副局長徐德義提醒市民，疫苗通行證下周六起會進入第二階段，即18歲或以上人士須接種兩劑疫苗，才可進入食肆及指定場所。而下月月底進入第三階段後，除新冠康復者外，其他人須在接種兩劑滿六個月後打第三針。

徐又指，疫苗通行證政策預留足夠時間進入下個階段，呼籲市民按時打針。如未打第三針人士，若夠時間接種，呼籲要把握仍有約五星期時間接種，以便利日後出入指定場所。

修例設交出動物令 徐德義︰睇睇處理方法是否可令市民可更放心

當局早前修例，如當局相信動物已感染新冠病毒，可指示飼主交出寵物。被問到政府有沒有執行細節？徐德義回應指，修例是基於第五波發生的倉鼠動物傳人群組，強調「個案或情況非常罕見，係全球首次」，加上有科學證據顯示，有動物傳人及帶來群組感染，故在此特殊情況下，有撲滅倉鼠行動。

徐指，知道有市民關注動物遭隔離及扣留後情況，但認為是執行細節，「未必法例可寫得哂，疾病的種類、風險有好多，傳染病可以已登記，亦可能是新發現。」他稱，當局會與相關部門如漁護署研究如何處理得更好，「汲取今次倉鼠經驗，睇睇處理方法是否可令市民可更放心，但需要時間傾傾。」

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺及檢測▼



近兩周新確診資料已上載康復者系統

政府早前公布4月19日起，市民可用從網上平台及智方便等渠道，領取康復二維碼。不過大批市民反映未能成功領取。歐家榮指，首天已將4月6日前的確診個案資料，全部上載到相關電子系統，涉及111.7萬宗個案資料。當局昨日亦已更新系統，將過去兩周確診的市民資料上載到相關系統，共涉及超過118.7萬宗個案。

歐又回應，有報章指近40萬名確診者未能獲取二維碼。他強調有關報道資料數字並不正確，並指在第五波共118萬宗確診個案中，當局一直及時更新及上載資料到各系統，並不存在積存大量資料情況。他又重申，現時所有陽性個案資料已上載系統，每日個案亦會及時更新，不存在滯後或更新問題。

▼申請康復紀錄二維碼▼



綜合三原因康復市民無法獲取康復碼 歐家榮︰可再嘗試

歐家榮又解釋有康復市民無法獲取二維碼，相信原因主要是病人在最近兩周內呈報或核實資料個案，不過由於資料庫昨已更新，故相關市民今日可再試下載。另外，他指有市民資料不在當局的確診個案資料庫內，例如之前上載不成功或無申報。第三個原因是有康復者輸入的資料，與當局確診個案資料庫內的資料不相符，例如身份證號碼或陽性結果月份等。

為跟進有人未能下載二維碼，歐指，當局早前已設熱線（2569 5777），不過由於熱線查詢眾多，當局已加派人手接聽來電。市民亦可用電郵（ratp@dh.gov.hk）查詢，收到電郵後會聯絡及跟進個案。

歐又強調，政府早前已公佈6月30日前的過渡期內，康復人士可用多種記錄進入疫苗通行證處所，包括出院文件、核酸陽性短訊、電子或紙本紀錄、呈報短訊及電子紀錄、隔離令等。