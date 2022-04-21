球場室外健身室設施重開　有市民戴半面罩式N95口罩打籃球

因應政府今日（21日）起放寬社交距離措施，康樂及文化事務署（康文署）轄下部分康樂和文化場地今亦重新開放。今早10時，銅鑼灣維多利亞公園內的籃球場已能看到「波友」三五成羣，緩跑徑外亦有市民使用已解封的健身設施。有波友表示，「封咗之後一路（都無打波），無咩手感」，但重開籃球場是一件幸事。



▼4月21日球場重開，維園籃球場「波友」三五成羣▼



維園籃球場解封後，已出現不少籃球愛好者，無分年齡，聚在一起打籃球。（盧翊銘攝）

《香港01》記者今早到維園視察，發現籃球場解封後已出現不少籃球愛好者，無分年齡，聚在一起打籃球，期間有配戴好口罩，亦沒超出規定人數。

24歲的陸先生指，為籃球場解封感高興，但同時亦百感交集，因他從球場被封開始3個月沒練習，稱「無咩手感」。他表示，雖然久未能打波，他表示自己也不會因為有「報復」心態而連續打幾日。

同樣自球場封閉起沒再打籃球的Brian也為「有得打返波」感到開心，他表示，封場期間沒做其他運動來代替打籃球，因為「我鍾意籃球，而且得球類（運動）先可以同人地一齊玩」。

陸先生指，為籃球場解封感高興，但同時亦百感交集，因他從球場被封開始3個月沒練習，直言「無咩手感」。（盧翊銘攝）

佟先生戴上半面罩式N95口罩打籃球，指「慣㗎啦，未封之前已戴住加上濾嘴的普通口罩打」。（盧翊銘攝）

籃球場拍打聲不斷，上充滿活力，62歲的佟先生亦樂在其中。他戴上半面罩式N95口罩跟素不相識的路人一起打籃球，指「慣㗎啦，未封之前已戴住加上濾嘴的普通口罩打」。他亦說「爆得緊要，打咗第三針」，因疫情嚴重，自己已接種第三針疫苗作預防措施。

疫情期間健身室關閉，不少健身人士轉而到街頭健身，66歲的李先生亦不例外，他每日都會在維園健身。他表示「之前圍住好多嘢，好唔方便」，先前只好在較寬廣的地方隨地找設備使用，今見健身設備解封，「心情好啲」。

李先生每日都會在維園健身，他指，疫情期間從未間斷，因此即使解封也無甚分別。（盧翊銘攝）

李先生指「爆得最勁果時我都日日嚟」，疫情期間他從未間斷地到公園健身，因此即使解封也無甚分別。他已接種三劑疫苗，「有得打我就打」，指除了打針預防，他健身也是為了增強抵抗力。他續指，歸家時將在會所內的健身室操練，「好多器械都做唔到」，疫情爆發他才開始到戶外健身。

今日重開的室內體育設施包括體育館（包括兒童遊戲室）、壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、羽毛球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館內的體育設施等。戶外體育設施則包括運動場、網球場、草地滾球場、足球場、曲棍球場、射箭場、運動攀登設施、高爾夫球練習場、籃球場、排球場、手球場、投球場、板球場、棒球場、欖球場、羽毛球場、乒乓球枱、滾軸曲棍球場、滾軸溜冰場、門球場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、極限運動場、滑板場，以及屯門康樂體育中心內的設施。

其他戶外康樂設施包括模型車場、模型船池、划艇公園、戶外兒童遊樂設施、健身設施、交通安全城、棋枱、卵石徑、露天劇場（只供個人休憩活動使用）及婚禮場地今日亦重開，惟公眾泳灘、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場及貝澳營地亦將繼續關閉，直至另外公布。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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