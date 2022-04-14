觀塘四屋苑、沙田第一城共十座污水呈陽性　派約15萬個快速檢測包

政府已有數周無公布污水呈陽性地區，但於今日（14日）再公布有5個屋苑有大廈涉及污水樣本陽性，並派發快速測試包作自行檢測。涉及屋苑包括觀塘順緻苑、順安邨、順利邨及安泰邨，以及沙田第一城24至33座，當區的民政事務處料向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現在多個地區檢測到污水呈陽性的結果，可能有隱性患者存在。而其中觀塘區的順緻苑、順安邨、順利邨及安泰邨，和沙田第一城24至33座的病毒量相對較高，民政事務處將會陸續向該區的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士可透過網上申報系統呈報個案。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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